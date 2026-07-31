¿Quién es Sophie Cunningham, la jugadora que abrió debate con sus comentarios sobre atletas transgénero?

La jugadora de Indiana Fever, Sophie Cunningham, volvió a estar en el centro de la conversación luego de pronunciarse sobre la participación de atletas transgénero en el deporte femenino. La basquetbolista aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y rechazó las acusaciones de transfobia que surgieron en redes sociales.

Durante una entrevista concedida a ESPN, Cunningham también habló sobre el apodo de "MAGA Barbie", utilizado por algunos usuarios para relacionarla con posturas políticas conservadoras. La escolta negó identificarse con un extremo ideológico y afirmó que muchas personas han sacado conclusiones equivocadas sobre sus creencias.

"Me encuentro en una posición intermedia. Estoy de acuerdo con ambas posturas y en desacuerdo con ambas. Y eso es todo lo que he dicho sobre mis creencias políticas. Pero a la gente le encanta hacer suposiciones", explicó la jugadora.

Al abordar el tema de los atletas transgénero, Cunningham señaló que considera importante expresar su opinión por formar parte del deporte profesional. Aclaró que nunca ha manifestado rechazo hacia las personas trans, pero sostuvo que le preocupa la equidad competitiva y la protección de las mujeres dentro del deporte.

"Jamás dije que odio a las personas trans. Creo que estoy aquí para brindar amor. Pero también creo que ese amor va acompañado de verdad y honestidad. Quiero proteger a las jóvenes en los vestuarios o en el deporte, que no deberían tener que competir contra hombres biológicos", declaró.

Antes del partido de Indiana Fever frente a Connecticut Sun, la escolta fue nuevamente cuestionada sobre el tema. Lejos de retractarse, Cunningham reiteró que mantiene la postura que expresó originalmente y consideró que se trata de un asunto de sentido común.

Tras la controversia, Indiana Fever emitió un comunicado en el que dejó claro que las opiniones de sus jugadoras corresponden únicamente al ámbito personal y no representan la postura oficial de la organización. El equipo también reiteró su compromiso de recibir con respeto a aficionados de todos los orígenes.

Las declaraciones de Cunningham incluso llegaron al ámbito político en Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el presidente Donald Trump estaba al tanto de la polémica y afirmó que el debate sobre la participación de atletas transgénero en el deporte femenino es un tema que considera relevante.

El caso ocurre en un contexto de creciente discusión en Estados Unidos sobre la elegibilidad de atletas transgénero en competencias femeninas. En los últimos meses, la administración de Trump impulsó medidas para restringir esa participación y la Corte Suprema determinó recientemente que los estados pueden establecer prohibiciones para que atletas trans compitan en categorías femeninas, una decisión que ha intensificado el debate nacional.