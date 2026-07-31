Examen de control para ingresar a la UNAM 2026: ¿quiénes deberán presentarlo?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará un examen de control para definir el ingreso a licenciatura durante el ciclo escolar 2026-2027, tras detectar irregularidades y cambios atípicos en los resultados de la evaluación realizada en línea.

La medida fue anunciada este viernes 31 de julio, luego de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso entregó al rector Leonardo Lomelí Vanegas su primer informe y una serie de recomendaciones para devolver certeza y equidad al concurso de selección.

La nueva evaluación no será aplicada a todas las personas que participaron en el proceso. La Universidad convocará a quienes recibieron inicialmente la notificación de haber sido seleccionados y a aspirantes que, aunque no obtuvieron un lugar, alcanzaron una calificación igual o superior al puntaje mínimo de ingreso registrado en años anteriores para la misma carrera, plantel y modalidad.

¿Quiénes deberán presentar el nuevo examen de la UNAM?

El examen de control estará dirigido, en primer lugar, a las personas que aparecieron como admitidas en los resultados publicados originalmente por la UNAM.

También podrán presentarlo quienes obtuvieron un número de aciertos igual o mayor al menor puntaje requerido entre 2021 y 2025 para ingresar a la licenciatura, plantel y sistema elegidos. Con esta ampliación, la institución busca ofrecer una nueva oportunidad a aspirantes que pudieron quedar fuera debido a resultados irregulares.

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La prueba contará con versiones diferentes para reforzar la seguridad y reducir la posibilidad de recibir apoyo externo, utilizar teléfonos celulares o incurrir en suplantación de identidad.

¿Por qué la UNAM decidió aplicar un examen de control?

La Comisión Técnica detectó variaciones sustanciales en la distribución de los aciertos respecto de los concursos realizados en años anteriores. Entre las conductas bajo revisión están el uso de dispositivos no permitidos, la intervención de otras personas y posibles irregularidades en la identidad de algunos participantes.

El rector Leonardo Lomelí respaldó la recomendación y señaló que la formación profesional debe sustentarse en el esfuerzo honesto. La institución había suspendido provisionalmente las inscripciones mientras especialistas revisaban el procedimiento, los resultados y la información recabada durante la evaluación digital.

🚨 #UltimaHora | La UNAM recomienda repetir el examen de ingreso... de forma presencial.

Tras detectar irregularidades con apoyo de inteligencia artificial en el examen en línea, el Comité Técnico propuso aplicar un examen de control presencial tanto a aspirantes seleccionados… pic.twitter.com/ovQ57UZXUk — Flash 24/7 (@Flash_24_7) July 31, 2026

¿Cuándo será el nuevo examen presencial?

La UNAM deberá publicar en sus canales institucionales las fechas, sedes, horarios y reglas para presentar el examen de control. La recomendación establece que la prueba debe organizarse a la brevedad para reducir las afectaciones al calendario escolar.

También permanece pendiente determinar posibles responsabilidades de la empresa contratada para apoyar la aplicación a distancia y de las áreas universitarias involucradas en la organización y vigilancia del concurso.

Los lugares disponibles serán asignados con base en los resultados del nuevo examen presencial. La medida busca proteger tanto a quienes aprobaron de manera legítima como a los aspirantes que pudieron ser desplazados por conductas contrarias a las reglas.

IO