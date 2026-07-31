Arrancan temporada las Iguanas Cancún FC con duelo ante Leones Negros en la Liga Expansión MX 

Después de una pretemporada intensa, en la cual las Iguanas se enfrentaron a Monterrey, Pumas y Toluca; la espera terminó para los “reptilianos”, por lo que tras la reprogramación de su compromiso de la primera jornada, Cancún FC iniciará su participación en el Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, cuando reciba este sábado 1 de agosto a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el ‘Estadio Andrés Quintana Roo’.

Ante ello, con renovados bríos, las Iguanas buscarán iniciar con el pie derecho a costa de un rival, que históricamente representa una de las pruebas más exigentes del circuito.

Caribeños y jaliscienses han protagonizado duelos muy intensos, como en el Apertura 2025, el sábado 8 de noviembre, en esa ocasión con victoria (0-1) en Cancún a favor de los melenudos.

Esa noche, los dirigidos por Miguel Ángel Bravo, sumaban 540 minutos sin recibir gol como anfitrión, pero, además, con la posibilidad de superar la cifra de 30 puntos para la franquicia, hasta que la anotación de Alejandro Bravo, lo impidió.

Posteriormente, las Iguanas triunfaron (1-2) en el 'Jalisco', en la jornada 15 del Clausura 2026, el domingo 19 de abril, con doblete del colombiano, José Rodríguez.

Con el objetivo de fortalecer su plantilla, Cancún FC incorporó a futbolistas de experiencia y proyección, como el guardameta Erick Montiel, los defensas Ulises Echevarría y Luis Bustillos, los mediocampistas, Aarón Arredondo, Alek Álvarez, Jair Cortés y elementos de ofensiva, como Christo Vela y Thiago Gigena.

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A su vez, la Universidad de Guadalajara también renovó su plantel para mantener el protagonismo que lo ha caracterizado; de hecho, en el Clausura 2026, se quedó en la orilla en su afán de clasificar a la fase final.

Luis Salvador Razo, exgoleador de La Jaiba Brava, otro de los históricos en esta categoría, junto a José Rodríguez, referente de las Iguanas, prometen un duelo explosivo.

En su presentación, en este Apertura 2026, los universitarios impusieron condiciones (2-4) como visitante ante Coyotes de Tlaxcala, con anotaciones de Kevin Loera, Óscar Gil, Jahaziel Marchand y Denilson Muñoz, respectivamente.

Finalmente, sobre el esperado duelo de inicio de temporada, fue el goleador del club, José “Colo” Rodríguez, quien pidió a la fanaticada su apoyo para el duelo de inicio de campeonato.

“Estamos listos, contentos y con mucha hambre de comenzar el torneo; hoy más que nunca estén con nosotros, no nos abandonen necesitamos de su apoyo en esta lucha, peleando en el camino por la Primera División”, expresó.

Mientras que Francisco Paúl Uscanga uno de los líderes del club reiteró que para el club la fanaticada es muy importante. “El grupo está muy conectado y esperanzado por hacer un gran torneo; la afición, sin duda, es muy importante para nosotros”, concluyó.