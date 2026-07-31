Secretario del Ayuntamiento presenta renuncia irrevocable a su cargo ante el Cabildo de Seybaplaya

Por aspiraciones políticas con miras al 2027, Luis Franco Burgos hizo oficial su renuncia irrevocable al cargo de Secretario del Ayuntamiento de Seybaplaya.

El anuncio lo dio a conocer durante una sesión cabildo celebrada, la tarde este viernes, en la sala de Cabildo del gobierno local.

En su mensaje, Franco Burgos explicó que la decisión de separarse del cargo responde a sus intereses personales y profesionales.

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“Vengo a presentar de manera formal, voluntaria e irrevocable mi renuncia al cargo del Secretario del Ayuntamiento”, expresó ante el cuerpo colegiado del cabildo y la titular del Ejecutivo local.

Aunque no dio a conocer sus aspiraciones personales, en Seybaplaya es un secreto a voces que Franco Burgos buscará estar en la encuesta interna de Morena con la intención de obtener la candidatura y aparecer en las boletas para el Ayuntamiento de esta localidad.