Cristiano Ronaldo se despide de su sexta y última Copa del Mundo; revela si se retira

Cristiano Ronaldo salió del campo tras su último partido de la Copa del Mundo en las filas de Portugal con una expresión estoica en el rostro y apenas un leve indicio de emoción. Manifestó la misma sensación que había tenido tras derrotas anteriores.

"Triste... es normal después de quedar eliminado así", comentó el astro, quien tras el partido se cubrió brevemente los ojos con la mano derecha.

La sexta y última Copa del Mundo para la superestrella de 41 años terminó el lunes con una derrota por 1-0 ante la rival fronteriza España en un partido de octavos de final.

"Lo he dado todo, he dado lo mejor de mí, y me voy con la conciencia tranquila. Así son el fútbol y la vida de un futbolista. A veces ganas y a veces pierdes", compartió Cristiano.

El único jugador en marcar goles en seis Copas del Mundo consecutivas y el líder histórico de tantos internacionales con 146, reiteró que ésta era su última actuación en el torneo que se disputa cada cuatro años. Lo más lejos que llegó fue las semifinales en su debut de 2006.

"Sí, fue mi última Copa del Mundo, pero sobre todo lo demás tendré tiempo para pensarlo, para estar con mi familia, y no tomar ninguna decisión en caliente", mencionó.

Cristiano estuvo cerca de anotar en la primera mitad ante España cuando el guardameta Unai Simón realizó una impresionante atajada con un salto. Conectó una chilena con el pie derecho después de que un cabezazo de su compañero João Félix rebotó en el hombro de Simón.

"Es un ejemplo, un modelo a seguir. Es alguien a quien debemos celebrar. No hay muchos Cristianos Ronaldos por ahí. Su sueño era ganar la Copa del Mundo y lo hizo como un ejemplo increíble en el vestuario", elogió el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez.

Portugal nunca había ganado un gran torneo internacional antes de Cristiano. El primero fue la Eurocopa de 2016, antes de sumar títulos de la Liga de Naciones en 2019 y 2025.

La despedida llegó ocho años después de que consiguió un triplete ante España en el debut de la fase de grupos de Qatar 2022 a los 33 años, considerado uno de los mejores partidos del torneo. Marcó tres goles en esta Copa del Mundo, y sus 11 en total están empatados en el noveno lugar de la lista histórica.