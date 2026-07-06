¿Que leyendas del futbol se retirarón en la Copa del Mundo 2026?; Lista completa

Cristiano Ronaldo lloró este lunes en Dallas la eliminación de Portugal del Mundial en octavos de final y el fin de su historia a los 41 años, que se resume en 27 partidos jugados en 6 ediciones y 11 goles anotados.

Apenas un día antes, con la eliminación de Brasil ante Noruega, Neymar, el máximo goleador de la Canarinha en todos los tiempos, presentó su dimisión en el MetLife Stadium de East Rutherford, el mismo escenario donde comenzó su idilio a los 18 años. Con 34 años, Neymar jugó cuatro versiones de la Copa del Mundo y se fue con la desilusión de no haber ayudado a Brasil a conquistar "el hexa", aunque sí lo ayudó a ganar la primera medalla de oro olímpica en Río 2016.

También con 34 años se fue el mediocentro Casemiro, por veces capitán del equipo verdeamarelo y uno de los más criticados en la campaña que llegó a su fin en octavos de final por culpa de Noruega (1-2).

El mismo lunes 5 de julio quedó marcado como el día del adiós del legendario guardameta Guillermo "Memo" Ochoa, al caer el Tri por 2-3 ante Inglaterra en el estadio Azteca. El 13 de julio cumplirá 41 años. Se va con el honor de ser, junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores que participaron en seis ediciones del Mundial.

El 2 de julio llegó la hora del creativo de 40 años Luka Modric, quien nada pudo hacer para impedir la derrota de Croacia ante Portugal por 1-2 en los dieciseisavos de final. El ídolo del Real Madrid fue artífice de las campañas que terminaron con el segundo puesto en Rusia 2018 y el tercero en Catar 2022.

Con 40 años, Manuel Neuer ratificó su decisión de no jugar más con la selección de Alemania el 29 de junio, tras caer ante Paraguay en el partido por un cupo en los octavos de final. Dejó un legado de 128 partidos jugados en cinco mundiales y el título de campeón en Brasil 2014, siendo el arquero con más partidos disputados en la historia de los Mundiales.

La caída de Ecuador en los dieciseisavos ante México deparó el adiós de Enner "Superman" Valencia, quien con 36 años es el máximo goleador de la Tri con 49 goles en 109 partidos desde 2012.

Finalmente, Fernando Muslera, con 40 años, hizo oficial su retirada tras la eliminación de Uruguay en fase de grupos ante España, luego de que un grosero error suyo terminó en el solitario gol que les costó la eliminación. Atrás quedaron 133 partidos, 4 Copas del Mundo y una Copa América.