Transporte MOBI en Chetumal: ¿Cuáles son las credenciales de la Tarifa Social y quiénes pueden tramitarlas?

El nuevo transporte MOBI en Chetumal cuenta con la Tarifa Social, la cual beneficiará a cierto porcentaje de los usuarios que harán de su uso, siendo en este caso a los adultos mayores, personas con discapacidad y adultos mayores.
Los usuarios de la Ruta Sian Ka'an-Las Américas podrán contar con estos beneficios por medio de las tarjetas, por lo que se han publicado los requisitos, al igual que toda la información de los módulos temporales y permanentes en donde podrán acudir.
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Tarjeta MOBI para adultos mayores
- 60 años en adelante
- INE vigente
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- Identificación o credencial del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores INAPAM
Los adultos mayores deberán acudir al módulo temporal (6 alñ 24 de julio), siendo las oficinas del DIF ubicado en la Av. A. López Mayero en la Colonia Italia.
Tarjeta MOBI para personas con discapacidad
- INE vigente
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- Documento oficial expedido por una autoridad competente que acredite una condición permanente de discapacidad
Las personas con discapacidad tendrán que acudir al CRIQ de la Av. Insurgentes de la Colonia Guadalupe Victoria.
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Tarjeta MOBI para estudiantes
- 6 años en adelante
- CURO (solo menores de 18 años)
- INE vigente
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- Constancia de estudios
Para los estudiantes, el módulo es la Plaza Manatí del Blvd, Bahía 301, Centro