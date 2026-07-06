Transporte MOBI en Chetumal: ¿Cuáles son las credenciales de la Tarifa Social y quiénes pueden tramitarlas?

El nuevo transporte MOBI en Chetumal cuenta con la Tarifa Social, la cual beneficiará a cierto porcentaje de los usuarios que harán de su uso, siendo en este caso a los adultos mayores, personas con discapacidad y adultos mayores.

Los usuarios de la Ruta Sian Ka'an-Las Américas podrán contar con estos beneficios por medio de las tarjetas, por lo que se han publicado los requisitos, al igual que toda la información de los módulos temporales y permanentes en donde podrán acudir.

Noticia Destacada Imoveqroo instala 128 paraderos del Sistema MOBI; 85 operarán en Cancún y 43 en Chetumal

Tarjeta MOBI para adultos mayores

60 años en adelante

INE vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Identificación o credencial del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores INAPAM

Los adultos mayores deberán acudir al módulo temporal (6 alñ 24 de julio), siendo las oficinas del DIF ubicado en la Av. A. López Mayero en la Colonia Italia.

Tarjeta MOBI para personas con discapacidad

INE vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Documento oficial expedido por una autoridad competente que acredite una condición permanente de discapacidad

Las personas con discapacidad tendrán que acudir al CRIQ de la Av. Insurgentes de la Colonia Guadalupe Victoria.

Noticia Destacada Autobuses eléctricos Taruk llegan a Chetumal, primera ciudad en el país con este tipo de unidades

Tarjeta MOBI para estudiantes

6 años en adelante

CURO (solo menores de 18 años)

INE vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Constancia de estudios

Para los estudiantes, el módulo es la Plaza Manatí del Blvd, Bahía 301, Centro