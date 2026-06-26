¿De dónde salió el ‘Y si sí’? La frase viral que hoy ilusiona a México en el Mundial 2026

El "¿Y si sí?" se ha convertido en el lema no oficial de la afición mexicana durante el Mundial 2026. La frase, que hoy inunda redes sociales, estadios y festejos del Tricolor, no surgió de una campaña publicitaria, sino de un momento espontáneo que tuvo como protagonista a Pumas meses antes de la Copa del Mundo.

El origen del ahora popular "¿Y si sí?" se remonta a la Liguilla del Clausura 2026, cuando Efraín Juárez, entonces entrenador del conjunto universitario, respondió a una pregunta del periodista Rodrigo Celorio durante una entrevista para TUDN. Al ser cuestionado sobre las posibilidades de que Pumas fuera campeón, el técnico contestó: "¿Y si sí? ¿Y si los Pumas sí son campeones? ¿Qué pasaría?".

La respuesta rápidamente se volvió viral entre los seguidores del conjunto auriazul, quienes adoptaron la frase como un símbolo de esperanza durante la fase final del torneo, en la que Pumas terminó alcanzando el subcampeonato.

Con el paso de las semanas, el mensaje trascendió el entorno universitario y encontró un nuevo significado con la participación de la Selección Mexicana en el Mundial. La histórica actuación del equipo dirigido por Javier Aguirre, que cerró la fase de grupos con tres triunfos consecutivos y sin recibir goles, terminó por convertir el "¿Y si sí?" en el grito de ilusión de millones de aficionados.

El momento de mayor impacto llegó tras la goleada de México por 3-0 sobre Chequia en el Estadio Ciudad de México. La victoria, que aseguró el paso perfecto del Tricolor en la primera ronda, desató celebraciones en todo el país y consolidó la frase como el reflejo del optimismo que rodea a la Selección.

El equipo mexicano logró un hecho inédito en su historia mundialista al ganar sus tres encuentros de la fase de grupos —frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia—, además de mantener su portería invicta, alimentando la ilusión de una afición que ahora se atreve a pensar en grande bajo una misma pregunta: ¿Y si sí?