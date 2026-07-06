Detienen en Mérida a involucrado en feminicidio cometido en Cancún

Un segundo involucrado en la desaparición y posterior ejecución de una mujer en la colonia México, fue capturado en la ciudad de Mérida, en un operativo realizado por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en colaboración con las autoridades de Yucatán, para ser presentado ante un Juez de Control en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares.

El presunto sicario, identificado como Isaac Antonio “N”, de 45 años, de apodo “El Padrino”, originario de Yucatán, es señalado de haber participado en la ejecución de una joven, de nombre Perla de 33 años, quien fue reportada como desaparecida el 26 de abril pasado.

Dentro de las investigaciones, un primer involucrado, Cristian Giovani “N”, fue detenido a principios del mes de mayo pasado, porque testigos señalaron que trasladó a la víctima en una motocicleta la última vez que sus conocidos la vieron con vida en un camino de la colonia México.

La Fiscalía General del Estado (FGE) consiguió las órdenes de aprehensión contra los dos detenidos por el delito de desaparición cometida por particulares, porque todavía no había sido localizado el cadáver.

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El cuerpo de la mujer fue encontrado descuartizado el sábado 9 de mayo de este año, en el interior de bolsas negras, en un cenote en un área de maleza de la colonia irregular México, ubicada en la salida de la ciudad rumbo a Mérida, en donde se realizaron operativos de cateo en domicilios relacionados con este crimen.

Los elementos de la Policía de Investigación establecieron que la ahora occisa llegó a un domicilio de la calle Jalisco, en ese rumbo de la periferia de la ciudad, en donde ya se encontraba Isaac Antonio “N”, en compañía de cinco sujetos.

Al momento de retirarse en una motocicleta, los agresores la siguieron en una camioneta, marca Honda y la lesionaron con un cuchillo, provocándole la muerte, para después llevar el cadáver a un predio de la misma colonia, en donde fue localizado 13 días después del reporte de la desaparición. Las investigaciones señalaron como posible móvil una venganza por narcomenudeo y celos.

Después de la detención de Isaac Antonio “N”, en Mérida, Yucatán, los agentes lo trasladaron ante un Juez de Control en Cancún, autoridad que determinó la prisión preventiva oficiosa en lo que se resuelve su situación jurídica.