La Diócesis de Campeche emitió un comunicado urgente para alertar a la comunidad católica sobre la circulación de perfiles falsos en redes sociales que están utilizando el nombre e imagen del obispo José Alberto González con el propósito de solicitar dinero y supuestas ayudas económicas.

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A través del aviso oficial, la institución religiosa informó que ha detectado casos en los que personas ajenas a la Diócesis se hacen pasar por el prelado para contactar a fieles y pedir recursos económicos mediante mensajes privados o llamadas telefónicas.

La Diócesis señaló que, hasta el momento, se ha identificado el número telefónico 981 327 1939 como uno de los utilizados para este tipo de fraude; sin embargo, advirtió que los responsables podrían operar con otros números o cuentas diferentes.

Diócesis de Campeche alerta por perfiles falsos que suplantan al obispo para pedir dinero / Especial

Asimismo, aclaró que ni el obispo José Alberto González ni la Diócesis de Campeche solicitan dinero, transferencias, donativos o apoyos económicos de carácter personal a través de mensajes privados o llamadas telefónicas, por lo que pidió a la población no dejarse engañar.

En el comunicado también exhortó a quienes reciban este tipo de mensajes a no realizar depósitos ni proporcionar información personal, además de presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y notificar el caso a la propia Diócesis para dar seguimiento a la situación.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la comunidad diocesana a mantenerse alerta para evitar ser víctima de este tipo de engaños y contribuir a proteger a los fieles de posibles fraudes.

JGH