Estados Unidos cae ante Bélgica y todos los anfitriones quedan eliminados del Mundial 2026

El Mundial 2026 se quedó sin representantes de los países anfitriones. Estados Unidos fue goleado 4-1 por Bélgica en los octavos de final, resultado que marcó la eliminación del último coanfitrión que seguía con vida en la Copa del Mundo.

El conjunto estadounidense no pudo hacer valer su condición de local y fue ampliamente superado por una selección belga que mostró contundencia de principio a fin. Con el 4-1, Bélgica aseguró su boleto a los cuartos de final y puso fin al sueño del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

La eliminación de Estados Unidos se suma a las de México e Canadá, que también quedaron fuera en la fase de octavos de final. El Tricolor cayó 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, mientras que la selección canadiense había sido eliminada previamente, dejando a los tres organizadores sin posibilidades de pelear por el título.

De esta manera, el Mundial 2026 ya no cuenta con ninguno de sus anfitriones en competencia. A pesar del respaldo de su afición y de disputar el torneo en casa, México, Estados Unidos y Canadá no lograron superar la primera ronda de eliminación directa.

Ahora, Bélgica avanzará a los cuartos de final con la ilusión de seguir en la pelea por el campeonato, mientras que el torneo entra en su etapa decisiva con únicamente ocho selecciones en busca del título mundial.