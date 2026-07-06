Aparatosa carambola de tres vehículos en la colonia Obrera deja cuantiosos daños materiales

Una aparatosa carambola entre tres vehículos se registró la tarde de este lunes en el cruce de la avenida 55 por calle 74, en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, el bloqueo parcial de la circulación y una importante movilización de autoridades y aseguradoras. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux blanca, con placas de circulación CN-4166-B del estado de Campeche, transitaba sobre la avenida 55 y, presuntamente, no guardó la distancia de seguridad con el vehículo que circulaba delante de él.

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Como consecuencia de esta falta de precaución, la camioneta impactó por alcance a un automóvil Volkswagen Jetta blanco con placas del estado de Campeche. La fuerza del golpe provocó que el sedán saliera proyectado hacia el frente, terminando por colisionar contra un taxi Nissan Tsuru, colores blanco y rojo, con número económico 2276 y placas A-236-BEE del estado de Campeche, afiliado al Sindicato de Taxistas.

Tras el fuerte impacto, las tres unidades quedaron atravesadas sobre el carril izquierdo de circulación, generando afectaciones al tránsito vehicular mientras arribaban elementos de vialidad, peritos y ajustadores de las compañías aseguradoras para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

Carambola de tres vehículos en la colonia Obrera. / Por Esto.

A pesar de lo aparatoso del accidente y de los cuantiosos daños materiales registrados en las unidades involucradas, ninguno de los conductores o pasajeros resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Después de varios minutos de diálogo entre las partes y las compañías aseguradoras, se logró llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales. Una vez concluidas las diligencias, los vehículos fueron retirados del lugar y la circulación quedó restablecida con normalidad.

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