Gilberto Mora interesa al Arsenal: Mikel Arteta quiere fichar a la joya mexicana tras el Mundial 2026

El gran desempeño de Gilberto Mora con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ya comenzó a abrirle las puertas del futbol europeo. El joven mediocampista de Xolos habría despertado el interés del Arsenal, club que buscaría incorporarlo como una de sus apuestas a futuro.

Con apenas 17 años, Gilberto Mora dejó de ser una promesa para consolidarse como una de las grandes revelaciones del torneo. Su personalidad, visión de juego y capacidad para asumir responsabilidades en el mediocampo le permitieron ganarse un lugar en el esquema de Javier Aguirre, además de llamar la atención de clubes importantes del continente europeo.

De acuerdo con información del periodista Eduardo Hagn, de El Universal, el Arsenal ya trabaja en la posibilidad de fichar al juvenil mexicano y estaría dispuesto a negociar con Club Tijuana para concretar la operación. El interés del conjunto londinense habría aumentado tras el nivel que mostró Mora durante la Copa del Mundo.

En la directiva de Xolos existe la expectativa de que la salida del futbolista rumbo a Europa pueda concretarse en el corto plazo. Aunque por ahora no existe un acuerdo oficial entre ambas instituciones, dentro del club fronterizo consideran que el salto del mediocampista al futbol europeo es cuestión de tiempo.

Una de las opciones que se analiza es que Gilberto Mora permanezca algunos meses más con Tijuana antes de emigrar. Debido a que todavía tiene 17 años, el traspaso podría realizarse una vez que alcance la mayoría de edad, lo que facilitaría su incorporación al futbol inglés durante el mercado de invierno.