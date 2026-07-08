Mundial de Clubes 2029: México prepara candidatura y estos recintos serían sede

Después de convertirse en uno de los anfitriones del Mundial 2026, México ya piensa en recibir otro torneo de talla internacional. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) impulsa la candidatura del país para organizar el Mundial de Clubes 2029, una propuesta que el Gobierno federal analiza antes de otorgar su respaldo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que primero se realizará una evaluación del impacto económico, turístico y de infraestructura que dejó la Copa del Mundo de 2026. Con esos resultados, el Gobierno definirá si respalda oficialmente la candidatura presentada por la FMF para buscar la sede del torneo de clubes más importante de la FIFA.

Uno de los principales argumentos de México es la infraestructura que dejó el Mundial 2026. Los estadios modernizados cumplen con los requisitos establecidos por la FIFA, incluyendo tecnología VAR, conectividad, capacidad hotelera y condiciones operativas para albergar competencias internacionales.

Entre los inmuebles considerados destaca el Estadio Ciudad de México (Azteca), que por su capacidad superior a los 80 mil aficionados aparece como el principal candidato para recibir la final del Mundial de Clubes 2029. También figuran el Estadio BBVA y el Estadio Akron, ambos con experiencia reciente como sedes de la Copa del Mundo.

La lista de opciones se completa con el Estadio Universitario de Monterrey y el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Aunque ambos recintos cumplen con buena parte de los requisitos, aún necesitarían algunas adecuaciones operativas para fortalecer sus posibilidades dentro de la candidatura.

No obstante, México enfrentará una competencia importante para quedarse con la organización del torneo. Países como Brasil, Qatar y Estados Unidos ya manifestaron su intención de presentar candidatura, mientras que también se perfila una propuesta conjunta entre España y Marruecos, lo que anticipa un proceso muy disputado antes de que la FIFA tome una decisión sobre la sede del Mundial de Clubes 2029.