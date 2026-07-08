Golpean hasta la muerte a un probable delincuente en la Supermanzana 248 de Cancún

Un hombre perdió la vida la noche de este miércoles, luego de que presuntamente fue sorprendido por vecinos robando en un domicilio del fraccionamiento Villas del Mar, quienes al parecer lo amarraron y golpearon.

El hecho generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Dirección de Protección Civil, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Segunda Privada El Peral, en la Supermanzana 248, alrededor de las 20:40 horas, cuando a través del número de emergencias 911 se reportó que varios vecinos tenían retenido a un hombre, a quien presuntamente sorprendieron robando. De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes lo sometieron, lo amarraron y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal encontraron al hombre sentado a un costado de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Minutos después llegaron paramédicos de la Dirección Municipal de Protección Civil, quienes confirmaron que la persona ya había fallecido, por lo que los oficiales procedieron a acordonar el área.

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Datos recabados en el lugar indicaron que la víctima, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocida, presuntamente fue sorprendida mientras intentaba cometer un robo en una vivienda de la zona. Como consecuencia de la agresión que sufrió, perdió la vida, aparentemente a causa de múltiples lesiones internas, aunque será la necropsia la que determine la causa oficial del fallecimiento.

Posteriormente, los policías solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Elementos de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, procesaron la escena y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Fuentes policiales señalaron que el fallecido tenía aproximadamente 30 años, era de complexión media y tez morena. Al momento de ser localizado no portaba playera; únicamente vestía un pantalón de mezclilla y calcetines negros. De manera preliminar, se informó que presentaba múltiples golpes en el rostro, así como hematomas en el abdomen y la espalda.