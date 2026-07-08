Un niño rompe en llanto tras conocer a Isaac del Toro

Isaac del Toro volvió a ganarse el reconocimiento de los aficionados, esta vez fuera de la competencia. El ciclista mexicano protagonizó un emotivo momento durante el Tour de Francia 2026, luego de que un niño rompiera en llanto al poder conocerlo y recibir un autógrafo, escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El episodio ocurrió tras la segunda etapa de la carrera, cuando el corredor de 22 años atendía a los seguidores que esperaban detrás de las vallas. El menor se acercó para pedir una firma y, al tener frente a él al mexicano, no pudo contener la emoción y comenzó a llorar, mientras su padre observaba la escena visiblemente conmovido.

🇲🇽🥹 El abrazo de un niño mexicano a Isaac del Toro en el Tour de Francia emociona…

Vía: uae_team_emirates pic.twitter.com/xBMz9FHXwz — Amexi Conectamos con la verdad (@AmexiNoticias) July 8, 2026

El momento llegó apenas unas horas después de que Isaac del Toro hiciera historia al conquistar su primera victoria de etapa en el Tour de Francia, cruzando la meta por delante de su compañero Tadej Pogačar, quien le cedió el triunfo como reconocimiento al trabajo realizado durante el recorrido.

El propio ciclista también mostró su emoción al finalizar aquella jornada. Tras completar el trayecto con un tiempo de 3:40:01 horas, Del Toro rompió en llanto al celebrar el logro más importante de su carrera hasta ahora en la máxima competencia del ciclismo mundial.

En el plano deportivo, el mexicano sigue sumando kilómetros en su debut en la Grande Boucle. Después de finalizar en el lugar 32 de la quinta etapa, a 14 segundos del vencedor Olav Kooij, se mantiene en la octava posición de la clasificación general, a 8 minutos y 17 segundos del líder, el noruego Torstein Træen.

El Tour de Francia 2026 representa la sexta competencia de la temporada para Isaac del Toro, quien regresó a la actividad tras superar la caída que sufrió durante las primeras etapas de la Vuelta al País Vasco y ahora continúa consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo mexicano.