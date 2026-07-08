Clima en Campeche 9 de julio: Onda Tropical 17 provocará lluvias y calor de 40 grados

Aunque no se esperan lluvias tan intensas como en otras regiones del país, Campeche mantendrá condiciones inestables este jueves 9 de julio, con intervalos de chubascos, ambiente muy caluroso, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje elevado en la costa, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El organismo informó que las condiciones serán provocadas por la interacción de circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 17, sistemas que favorecerán lluvias en gran parte del territorio nacional. Para Campeche se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, los cuales podrían presentarse acompañados de actividad eléctrica, principalmente durante la tarde y noche.

A pesar de las precipitaciones, el calor continuará dominando el ambiente. El SMN prevé temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en el estado, además de viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 km/h, condiciones que podrían ocasionar la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios. En las costas campechanas también se espera oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, por lo que se recomienda extremar precauciones a pescadores, embarcaciones menores y bañistas.

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que, aunque las lluvias previstas para Campeche serán de menor intensidad en comparación con estados como Veracruz y Tabasco, las tormentas pueden presentarse de forma puntual con descargas eléctricas y generar encharcamientos en zonas urbanas. Por ello, recomendó mantenerse hidratado ante las altas temperaturas, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y de las autoridades meteorológicas.

JGH