Mujer impacta su camioneta contra un árbol en el tramo federal José María Morelos-Polyuc

Un accidente que se registró la tarde de este miércoles sobre la carretera federal 184, tramo José María Morelos-Polyuc, dejó como saldo una mujer lesionada, la cual fue trasladada por personal de apoyo de bomberos al Hospital Integral.

Datos obtenidos de los hechos señalan que la mujer manejaba una camioneta color rojo, en dirección de poniente a oriente en el tramo de las curvas de la vía federal citada.

Al llegar a la curva conocida como El Ceubo, kilómetro 151 de la carretera federal, derraparon las llantas delanteras por el pavimento mojado, que provocó que ella perdiera el control del vehículo, saliera de la carretera y avanzará unos 100 metros monte adentro, hasta chocar con un árbol.

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Al lugar arribó personal de apoyo del Cuerpo de Bomberos y ahí vio una mujer como de unos 50 años que se encontraba boca arriba sobre la hierba; de inmediato le tomaron los signos vitales, la revisaron y se vio que presentaba un hematoma en la ceja derecha. Además, la lesionada manifestó sentir dolor en el hombro y brazo izquierdo, por lo que fue trasladada al hospital de la ciudad.

La mujer quedó a cargo del doctor Rubén Valencia Ruedas y de su hijo, el ciudadano Carlos Crescencio Rojas, oriundo de la ciudad de Chetumal. Al sitio del percance llegó la Guardia Nacional, quien quedó a cargo de la situación.