Revisión del T-MEC avanza: México reduce pendientes con EU y lleva sus propios reclamos a la mesa

El gobierno de México informó que los temas planteados por Estados Unidos dentro de la revisión del T-MEC pasaron de 54 a 14, a unos días de una nueva ronda de trabajo prevista para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México.

La Secretaría de Economía señaló que en los últimos meses hubo un “progreso significativo” en las conversaciones con Washington, en medio de una revisión clave para el futuro del comercio de Norteamérica. El proceso formal inició el 1 de julio de 2026, como parte del mecanismo previsto en el propio tratado seis años después de su entrada en vigor.

¿Qué temas siguen pendientes en la revisión del T-MEC?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Economía, Estados Unidos mantuvo inquietudes relacionadas con empleos manufactureros, cadenas de suministro, déficit comercial y seguridad económica.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para preparar la siguiente ronda de conversaciones. El objetivo será avanzar en los asuntos pendientes, definir los siguientes pasos y presentar resultados una vez concluido el encuentro.

La revisión ocurre en un contexto de presión comercial de Washington. En meses previos, las conversaciones bilaterales incluyeron reglas de origen, aranceles sectoriales, comercio agrícola, propiedad industrial e inversiones.

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¿Qué reclamos presentó México?

México también llevó a la mesa 13 preocupaciones comerciales. Entre ellas están los aranceles aplicados por Estados Unidos al acero, aluminio y productos automotrices, así como restricciones en sectores específicos y la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.

La agenda mexicana se concentra en evitar medidas comerciales unilaterales, resolver los aranceles al acero, preservar la competitividad automotriz, aumentar la certidumbre para la inversión y fortalecer sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, electrónica y tecnologías de cómputo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la certidumbre para invertir?

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista incertidumbre para las inversiones en México, pese a que Estados Unidos no aceptó por ahora una renovación automática del tratado por 16 años.

🇲🇽🤝🇺🇸 México y Estados Unidos no solo comercian: producen juntos.



En sectores como el automotriz, una pieza puede cruzar la frontera hasta 8 veces antes del producto final.



Imponer aranceles encarece toda la cadena, resta competitividad y afecta empleos en ambos países. pic.twitter.com/S5JiGotAuk — Economía México (@SE_mx) July 7, 2026

La mandataria afirmó que su gobierno buscaba esa extensión, pero sostuvo que el acuerdo mantiene una integración económica muy profunda entre los tres países. También expresó confianza en que el T-MEC pueda renovarse por otros 16 años más adelante.

Para México, la revisión busca sostener el acceso preferencial al mercado estadounidense, mantener la integración productiva regional y dar certidumbre a empresas que dependen de las cadenas de suministro de Norteamérica.

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