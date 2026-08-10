Clima en Campeche esta semana: ¿Hay riesgo de ciclón? Cuatro ondas tropicales traerán lluvias fuertes

Campeche tendrá una semana marcada por lluvias y tormentas eléctricas, debido al paso de cuatro ondas tropicales por la Península de Yucatán, las cuales mantendrán condiciones de tiempo inestable y podrían generar precipitaciones importantes, fuertes rachas de viento y posibles encharcamientos.

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Las condiciones comenzarán a intensificarse este martes 11 de agosto, cuando una nueva onda tropical cruce la zona peninsular durante la tarde e incremente de manera importante el potencial de lluvias en los tres estados de la región, incluido Campeche.

Para este martes se prevén tormentas eléctricas acompañadas de posibles turbonadas, además de rachas de viento que podrían alcanzar o incluso superar los 60 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles y estructuras frágiles, mientras que tampoco se descarta granizo de manera muy aislada.

Miércoles aumentará la intensidad de las lluvias

El miércoles 12 de agosto será uno de los días que requerirá mayor atención, debido a la llegada de una segunda onda tropical, que se combinará con una vaguada y un vórtice en niveles superiores de la troposfera sobre la zona del Golfo de México.

Esta interacción dará un impulso adicional a las tormentas y podría provocar precipitaciones intensas desde el miércoles en la Península de Yucatán. De manera puntual, los acumulados podrían alcanzar entre 75 y 100 milímetros.

Estas cantidades de lluvia representarían un riesgo alto a muy alto de encharcamientos e inundaciones en los lugares donde se concentren las precipitaciones más abundantes, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas bajas y con problemas de drenaje.

Además de la cantidad de agua, las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, turbonadas y fuertes rachas de viento, condiciones que mantendrán el tiempo inestable en Campeche y el resto de la región.

Dos ondas tropicales más llegarán viernes y sábado

Las lluvias no terminarán con los sistemas de principios de semana. El pronóstico señala la llegada de otras dos ondas tropicales, una durante el viernes y otra el sábado, con lo que serían cuatro los sistemas que afectarían a la Península de Yucatán durante la semana.

El paso consecutivo de estos fenómenos prolongará el potencial de lluvias prácticamente durante toda la semana, por lo que podrían presentarse nuevas tormentas, encharcamientos y turbonadas tanto durante las tardes como por las noches.

Ante este escenario, no se prevé una tarde completamente segura de lluvias durante el periodo, por lo que será importante mantenerse atento a la evolución de las tormentas y tomar precauciones ante cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

¿Hay riesgo de ciclón para Campeche?

Además de las cuatro ondas tropicales, en el Atlántico se mantienen bajo vigilancia dos zonas tropicales. Una presentaba una probabilidad de desarrollo del 10 por ciento y otra había aumentado hasta el 70 por ciento.

Sin embargo, las proyecciones señaladas en el reporte indican que, conforme estos sistemas avancen hacia el Caribe, podrían interactuar con condiciones atmosféricas que limitarían su fortalecimiento. Por el momento no se considera que representen una amenaza para la Península de Yucatán.

No obstante, será necesario mantener vigilancia debido a que desde mediados de agosto comienza el periodo de mayor formación de ciclones tropicales en el Atlántico.

Por ahora, la principal atención en Campeche estará puesta en las cuatro ondas tropicales que cruzarán la región durante esta semana y que podrían dejar lluvias abundantes, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.