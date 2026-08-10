Ted Lasso temporada 4, episodio 2: fecha, hora y dónde verlo en México

La espera por el segundo capítulo de Ted Lasso temporada 4 está a punto de terminar. Aunque la fecha oficial de lanzamiento es el miércoles 12 de agosto de 2026, los espectadores en México podrán encontrar el episodio disponible desde la noche anterior debido a la diferencia horaria con Estados Unidos.

El nuevo capítulo llegará a Apple TV+ después del estreno de la primera entrega de esta nueva temporada, que marcó el regreso de Jason Sudeikis como uno de los personajes más queridos de la plataforma.

¿Cuándo se estrena el episodio 2 de Ted Lasso?

De acuerdo con la información de lanzamiento, el episodio 2 de Ted Lasso tiene como fecha oficial el miércoles 12 de agosto de 2026. Sin embargo, en México estará disponible desde las 19:00 horas del martes 11 de agosto.

Esto significa que los seguidores mexicanos podrán adelantarse al estreno internacional y disfrutar el nuevo capítulo durante la tarde-noche del martes, siempre que tengan acceso a Apple TV+.

La cuarta temporada contará con 10 episodios, que llegarán de manera semanal a la plataforma. Por ello, los nuevos capítulos mantendrán una fecha de estreno cada miércoles durante las siguientes semanas.

¿De qué trata Ted Lasso temporada 4?

La historia presenta a Ted Lasso en una etapa completamente diferente. Después de regresar a Inglaterra, el entrenador deja atrás la vida que llevaba en Kansas para aceptar un nuevo desafío dentro del AFC Richmond.

Esta vez, Ted estará al frente del equipo femenino conocido como las Lady Greyhounds, lo que cambiará buena parte de la dinámica que caracterizó las primeras temporadas de la serie.

El nuevo escenario permitirá explorar los retos que implica construir un equipo desde otra perspectiva, además de mostrar cómo Ted y sus colaboradores enfrentan los problemas deportivos y personales que acompañan esta nueva aventura.

Nuevos personajes y regresos esperados

La cuarta temporada también incorpora nuevas caras al universo de Ted Lasso. Entre ellas destaca una coentrenadora interpretada por Tanya Reynolds, quien se sumará a la nueva etapa del equipo.

Al mismo tiempo, la producción recupera a personajes conocidos por los seguidores de la serie. Entre los regresos se encuentran Hannah Waddingham y Juno Temple, quienes volverán a formar parte de esta historia.

La combinación entre personajes conocidos y nuevas incorporaciones busca darle un giro a la serie sin abandonar los elementos que hicieron popular a Ted Lasso.

Calendario de Ted Lasso temporada 4

Los nuevos episodios llegarán semanalmente a Apple TV+. El calendario contempla 10 capítulos y concluirá en octubre de 2026.

Episodio 1: 5 de agosto de 2026 Episodio 2: 12 de agosto de 2026 Episodio 3: 19 de agosto de 2026 Episodio 4: 26 de agosto de 2026 Episodio 5: 2 de septiembre de 2026 Episodio 6: 9 de septiembre de 2026 Episodio 7: 16 de septiembre de 2026 Episodio 8: 23 de septiembre de 2026 Episodio 9: 30 de septiembre de 2026 Episodio 10: 7 de octubre de 2026

¿A qué hora ver el episodio 2 en México?

Para los espectadores en México, el segundo episodio podrá verse desde las 19:00 horas del martes 11 de agosto de 2026, según el horario señalado en la información de lanzamiento.

La diferencia entre la fecha oficial y la disponibilidad en territorio mexicano se debe a los horarios internacionales de estreno de Apple TV+. Por ello, mientras la plataforma marca el miércoles 12 de agosto como fecha oficial, en México el capítulo podrá aparecer desde la noche del martes.

Así, los seguidores de Ted Lasso ya tienen una cita para descubrir cómo continúa esta nueva etapa de Ted al frente de las Lady Greyhounds y qué desafíos encontrará en su regreso a las canchas.