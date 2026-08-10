Gianni Infantino habría ofrecido a México dejar Concacaf y entrar a Conmebol

Una versión difundida en el entorno del futbol internacional colocó a México, la Concacaf y la Conmebol en el centro de una posible negociación política. De acuerdo con el periodista Martín del Palacio, Gianni Infantino habría ofrecido respaldar un eventual cambio de confederación del futbol mexicano a cambio de apoyo para sus aspiraciones dentro de la FIFA.

La información no ha sido confirmada oficialmente por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), por lo que se trata hasta ahora de una versión periodística. De concretarse un movimiento de esta naturaleza, el futbol mexicano enfrentaría importantes cambios deportivos, políticos y económicos.

¿Qué habría ofrecido Gianni Infantino a México?

Según la versión difundida por Martín del Palacio en su podcast “Desde el VAR”, el presidente de la FIFA habría planteado la posibilidad de apoyar a México para abandonar Concacaf e incorporarse a la Confederación Sudamericana de Futbol.

La supuesta propuesta tendría una condición política. Infantino buscaría que la FMF respaldara su candidatura y realizara gestiones a su favor de cara al próximo proceso electoral de la FIFA, en el que su continuidad podría enfrentar mayores dificultades.

La versión aparece en un momento especialmente complicado para el dirigente, quien ha recibido cuestionamientos de distintas confederaciones por algunas de sus decisiones y proyectos dentro de la FIFA.

La postura de la FMF generó dudas

El planteamiento también ayudaría a explicar, según esta versión, la posición que ha mantenido la FMF frente a las recientes controversias que rodean a Gianni Infantino.

Mientras otras organizaciones del futbol internacional han expresado abiertamente sus desacuerdos con el dirigente, la Federación Mexicana optó por un mensaje centrado en conceptos como la institucionalidad y la gobernanza.

Hasta ahora, la FMF no ha confirmado que exista una negociación para cambiar de confederación ni ha reconocido algún ofrecimiento realizado por el presidente de la FIFA.

¿Qué ganaría México si se incorpora a Conmebol?

Desde el punto de vista deportivo, un eventual ingreso a Conmebol representaría un cambio importante para la Selección Mexicana, que tendría acceso a una competencia regional con algunas de las selecciones históricamente más fuertes del mundo.

México podría enfrentarse con mayor frecuencia a equipos sudamericanos en competencias oficiales y elevar el nivel de exigencia de sus encuentros. Para el Tri, competir de manera habitual en ese entorno podría representar una oportunidad para aumentar su experiencia internacional.

Sin embargo, abandonar Concacaf también implicaría renunciar a una estructura deportiva y comercial que México ha utilizado durante décadas.

El problema económico para la Selección Mexicana

El principal obstáculo estaría fuera de la cancha. La FMF mantiene acuerdos comerciales relacionados con los partidos de la Selección Mexicana en Estados Unidos, un mercado fundamental para sus ingresos.

Al dejar Concacaf, México podría enfrentar restricciones para disputar encuentros oficiales o amistosos en territorio estadounidense bajo las condiciones actuales, debido a que esos partidos requieren autorización dentro del marco de la confederación regional.

Esto significaría poner en riesgo una de las principales fuentes de ingresos de la FMF, especialmente por la gran cantidad de aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos y la importancia comercial de los partidos del Tri en ese país.

¿México realmente podría dejar Concacaf?

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que México vaya a abandonar Concacaf ni de que la Conmebol haya aprobado un eventual ingreso. El supuesto ofrecimiento de Gianni Infantino tampoco ha sido reconocido públicamente por la Federación Mexicana de Futbol.

Por ello, cualquier cambio de confederación debe considerarse únicamente como un escenario planteado a partir de la versión periodística. Además de las consecuencias deportivas, una decisión de esa magnitud requeriría resolver aspectos políticos, comerciales y reglamentarios.

El supuesto acercamiento ocurre mientras Infantino busca mantener el respaldo necesario para continuar al frente de la FIFA. Si la versión llegara a confirmarse, México podría convertirse en una pieza relevante dentro de la disputa política que actualmente rodea al máximo organismo del futbol mundial.