Epicentro, tiempo de duración, víctimas y zona de desastre: esto pasó en Colombia hoy 10 de agosto tras el terremoto

Colombia enfrenta una emergencia nacional después del terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto de 2026, un movimiento que causó pérdidas humanas, colapsos de edificios, daños en carreteras, escuelas y hospitales, además de la suspensión de operaciones en varios aeropuertos.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el sismo ocurrió a las 07:34 horas, tiempo local, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó los mecanismos de respuesta ante las afectaciones reportadas en distintas regiones.

El presidente Abelardo de la Espriella encabezó la coordinación de la emergencia y anunció la instalación de Puestos de Mando Unificado para concentrar información, movilizar recursos y organizar la atención a las zonas afectadas.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto de hoy 10 de agosto en Colombia?

El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, en el occidente colombiano. Los reportes oficiales situaron el origen del movimiento aproximadamente a 20 kilómetros de esta localidad.

El terremoto alcanzó una magnitud de 7.4. El cálculo actualizado estableció una profundidad cercana a los 96 kilómetros, aunque los primeros boletines manejaron parámetros preliminares distintos antes de que el SGC procesara una mayor cantidad de información de sus estaciones.

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La profundidad y la magnitud contribuyeron a que el temblor fuera percibido en una extensa región de Colombia, incluidas ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Medellín y Bogotá. También hubo reportes de percepción en países vecinos.

¿Cuánto tiempo duró el terremoto de Colombia este lunes?

Hasta el momento, el Servicio Geológico Colombiano no ha publicado en las fuentes oficiales consultadas una duración única y definitiva, expresada en segundos, para el movimiento percibido por la población. El organismo sí confirmó la hora de origen, magnitud, localización y profundidad del evento.

Es importante distinguir entre la duración física de la ruptura sísmica y el tiempo durante el cual una persona percibe el movimiento, ya que este último puede variar dependiendo de la distancia al epicentro, el tipo de suelo, la altura del edificio y las características de cada zona.

Por ello, mientras no exista un cálculo oficial, no es recomendable establecer una duración específica únicamente a partir de testimonios publicados en redes sociales.

Sin embargo, usuarios en redes sociales han señalado que el movimiento duró alrededor de dos minutos, aunque insistimos que no se trata de un dato oficial.

¿Cuántas víctimas hay en Colombia tras el temblor de magnitud 7.4?

El último balance preliminar presentado por el presidente de la Espriella elevó a 111 el número de personas fallecidas y a 87 el de heridas.

Las cifras todavía pueden cambiar debido a que continúan las operaciones de búsqueda, rescate y evaluación en las localidades más golpeadas.

El terremoto obligó al nuevo Gobierno a declarar una situación de desastre y activar mecanismos extraordinarios para atender a las víctimas, disponer recursos y coordinar la reconstrucción de infraestructura dañada.

La UNGRD confirmó este lunes la ocurrencia del terremoto y mantiene sus sistemas nacionales de coordinación para la gestión de emergencias.

🚨🇨🇴 ÚLTIMA HORA | EDIFICIO COLAPSA EN MANIZALES TRAS FUERTE SISMO EN COLOMBIA



Momentos de angustia se vivieron en Manizales, donde un edificio colapsó tras el fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó.… pic.twitter.com/2nk8hW2G0E — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) August 10, 2026

¿Cuáles son los daños en Pereira, Cali, Chocó, Manizales y otras localidades de Colombia?

El balance preliminar presentado por el Gobierno incluye mil 575 viviendas averiadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados. Además, fueron identificadas afectaciones en 18 centros de salud y 52 escuelas.

Pereira se encuentra entre las localidades con las consecuencias más graves, con víctimas mortales, construcciones afectadas e interrupciones en infraestructura. En Cali también se reportaron derrumbes y personas atrapadas durante las primeras horas de la emergencia.

Manizales registró daños en viviendas, edificios e inmuebles religiosos, mientras que Chocó quedó bajo especial vigilancia debido a su cercanía con el epicentro.

El transporte también sufrió afectaciones. El balance entregado por el Gobierno señaló 18 vías afectadas y seis aeropuertos fuera de operación durante la emergencia, mientras se realizaban inspecciones para determinar las condiciones de seguridad de la infraestructura.

La Aeronáutica Civil es la autoridad encargada de actualizar las condiciones operativas de las terminales conforme avancen las revisiones.

🇨🇴🚨 Colapsado !



Un edificio aparentemente sufrió daños en la parte alta de su estructura, dejando a varios ciudadanos colombianos conmocionados sin visibilidad. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/01UWS0FCQ0 — TG Noticias 🌐 (@TGnoticiasMundo) August 10, 2026

¿Qué dijo el Presidente de Colombia tras el terremoto?

Abelardo de la Espriella aseguró que su administración encabezará directamente la respuesta nacional y anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado central, además de centros regionales para recopilar información sobre las necesidades de cada territorio.

El mandatario informó que ministros y funcionarios serían enviados a los departamentos afectados y que la Fuerza Pública y la Policía participarían en las labores de respuesta.

También anunció que la Vicepresidencia y la Cancillería coordinarán la ayuda internacional ofrecida por diferentes gobiernos.

El presidente expresó solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que el Estado acompañará a los municipios y departamentos afectados durante la atención de la emergencia y las posteriores tareas de recuperación.

BREAKING: Sad scenes from Colombia! A powerful earthquake struck Colombia’s Pacific region this morning, causing injuries and significant damage to buildings in Chocó Department.



International measurements put the earthquake at up to magnitude 7.4, with the epicenter near San… pic.twitter.com/jWYiDYoVIr — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 10, 2026

Últimos terremotos en el mundo: ¿qué países han sufrido de fuertes sismos en los últimos días?

El terremoto de Colombia se suma a una serie de movimientos sísmicos importantes registrados durante 2026.

Entre los eventos recientes destacados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) aparece un sismo de magnitud 6.8 en Japón el 28 de julio. Días antes, el 17 de julio, México registró un terremoto de magnitud 7.3 frente a Puerto Madero, acompañado por otro evento de magnitud 6.4 en la misma zona.

El terremoto de Colombia se suma a una serie de movimientos sísmicos importantes registrados durante 2026 / Especial

Durante junio también se produjeron terremotos de gran magnitud en diferentes puntos del planeta. El USGS registra un evento de 7.8 en Filipinas el 7 de junio y dos fuertes movimientos en Venezuela el 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5.

La lista de terremotos significativos del USGS también muestra actividad relevante durante 2026 en Japón, Indonesia, Tonga, Vanuatu, Chile y otros países ubicados en regiones sísmicamente activas.

En Colombia, el monitoreo continuará después del terremoto de este 10 de agosto. El SGC mantiene activa su red nacional, que recibe datos en tiempo real desde estaciones distribuidas en el territorio y permite detectar nuevos movimientos y dar seguimiento a la actividad posterior al evento principal.

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