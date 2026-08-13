Resultados fútbol hoy 13 de agosto de 2026

Este jueves 13 de agosto de 2026 el fútbol no para. Cada vez la mayor parte de los torneos, copas y ligas a lo largo y ancho del Mundo reinician actividades. De América a Europa, de Asia a África, los partidos marcan la agenda de los medios de comunicación y las diferentes redes sociales.

La Leagues Cup 2026, que vive su tercera jornada donde se definen los clasificados a los cuartos de final; este jueves Cruz Azul y América buscan seguir invictos y dar la cara por la Liga MX ante la MLS. La Europa League y Conference League 2026 inician su fase clasificatoria para definir la próxima fase de grupos. Libertadores, Sudamericana en América; La Liga Saudí donde milita CR7 también empieza.

En Por esto! te traemos los resultados de todos los partidos de fútbol de este jueves 13 de agosto de 2026 en vivo y en directo online. Consulta aquí todos y cada uno de los marcadores al momento y finales