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Resultados fútbol hoy 13 de agosto de 2026

Europa League, Conference League, Leagues Cup 2026, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, partidos amistosos en América y Europa y demás eventos que se llevaron la atención de los fans.

Por Redacción Por Esto!

13 de ago de 2026

1 min

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El fútbol no para: este jueves 13 de agosto la actividad acapara la atención en todo el Mundo.
El fútbol no para: este jueves 13 de agosto la actividad acapara la atención en todo el Mundo. / Foto: Cuarto Oscuro

Este jueves 13 de agosto de 2026 el fútbol no para. Cada vez la mayor parte de los torneos, copas y ligas a lo largo y ancho del Mundo reinician actividades. De América a Europa, de Asia a África, los partidos marcan la agenda de los medios de comunicación y las diferentes redes sociales.

La Leagues Cup 2026, que vive su tercera jornada donde se definen los clasificados a los cuartos de final; este jueves Cruz Azul y América buscan seguir invictos y dar la cara por la Liga MX ante la MLS. La Europa League y Conference League 2026 inician su fase clasificatoria para definir la próxima fase de grupos. Libertadores, Sudamericana en América; La Liga Saudí donde milita CR7 también empieza.

En Por esto! te traemos los resultados de todos los partidos de fútbol de este jueves 13 de agosto de 2026 en vivo y en directo online. Consulta aquí todos y cada uno de los marcadores al momento y finales

⚽ Partidos y Resultados — 13 de Agosto de 2026

🔴 Actualizado En Vivo
Hora / Estado Local Resultado Visitante Torneo
Final 16:00 Philadelphia Union 2 - 1 Club Santos Laguna Leagues Cup
2do T (82') 16:30 New York City FC 1 - 0 Necaxa Leagues Cup
1er T (15') 17:30 CF América 0 - 0 Austin FC Leagues Cup
Por jugar 18:00 Cruz Azul - Chicago Fire Leagues Cup
Por jugar 19:30 Portland Timbers - Tijuana Leagues Cup
Final 10:00 Górnik Zabrze 1 - 2 Ferencváros Europa League Q.
Final 10:00 Beşiktaş 2 - 0 Hradec Králové Europa League Q.
Final 10:00 Omonia Nicosia 3 - 1 Lincoln Red Imps Europa League Q.
Final 10:00 CS Univ. Craiova 1 - 1 KuPS Europa League Q.
Final 10:00 Pafos FC 0 - 2 FC Salzburg Europa League Q.
Final 10:30 Víkingur Reykjavík 1 - 1 Thun Europa League Q.
Final 11:00 PFC CSKA Sofia 0 - 1 Maccabi Tel Aviv Europa League Q.
Final 11:30 Rangers 2 - 1 Jagiellonia Białystok Europa League Q.
Final 11:30 Anderlecht 0 - 0 PAOK FC Europa League Q.
Final 11:45 Klaksvík 1 - 3 Lech Poznań Europa League Q.
Final 11:45 Hearts 0 - 2 Benfica Europa League Q.
Final 12:00 KF Egnatia 1 - 1 Shamrock Rovers Europa League Q.
Final 08:00 Tobol Kostanay 0 - 2 Partizan Beograd Conference Q.
Final 09:00 Flora Tallinn 1 - 0 Inter Club d'Escaldes Conference Q.
Final 09:00 Qarabag FK 1 - 2 Dynamo Kyiv Conference Q.
Final 09:00 Ilves 0 - 0 Rijeka Conference Q.
Final 09:00 DAC Dunajská Streda 1 - 3 FC Twente Conference Q.
Final 09:30 RFS 2 - 2 Jablonec Conference Q.
Final 10:00 Tromsø 0 - 1 CFR Cluj Conference Q.
Final 10:00 Dinamo Minsk 0 - 2 SC Braga Conference Q.
Final 10:00 Győri ETO 1 - 1 Riga FC Conference Q.
Final 10:00 FC Nordsjaelland 3 - 0 Valur Conference Q.
Final 10:00 Hammarby IF 1 - 2 Raków Częstochowa Conference Q.
Final 10:00 FC Midtjylland 4 - 0 Bohemian FC Conference Q.
Final 10:00 Maxline Vitebsk 0 - 1 Borac Banja Luka Conference Q.
Final 10:30 FC Vaduz 1 - 1 FC Inter Turku Conference Q.
Final 11:00 St. Gallen 2 - 0 FC Sheriff Conference Q.
Final 11:00 KF Shkëndija 1 - 1 Hibernian Conference Q.
Final 11:00 Drita 2 - 0 Tre Fiori Conference Q.
Final 11:15 Sion 1 - 0 FC Noah Conference Q.
Final 11:30 Austria Wien 2 - 2 Beitar Jerusalem Conference Q.
Final 11:30 Gent 3 - 1 IFK Gothenburg Conference Q.
Final 11:45 NSÍ Runavík 0 - 2 Lugano Conference Q.
Final 11:45 Shelbourne 0 - 3 Ajax Conference Q.
Final 11:45 Motherwell 1 - 0 HJK Helsinki Conference Q.
Final 12:00 Hajduk Split 2 - 0 Žalgiris Vilnius Conference Q.
Final 12:00 FC Dinamo City 0 - 1 FK Auda Conference Q.

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