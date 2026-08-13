Resultados fútbol hoy 13 de agosto de 2026

Europa League, Conference League, Leagues Cup 2026, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, partidos amistosos en América y Europa y demás eventos que se llevaron la atención de los fans.
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Redacción Por Esto!
13 de ago de 2026
1 min
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Este jueves 13 de agosto de 2026 el fútbol no para. Cada vez la mayor parte de los torneos, copas y ligas a lo largo y ancho del Mundo reinician actividades. De América a Europa, de Asia a África, los partidos marcan la agenda de los medios de comunicación y las diferentes redes sociales.
La Leagues Cup 2026, que vive su tercera jornada donde se definen los clasificados a los cuartos de final; este jueves Cruz Azul y América buscan seguir invictos y dar la cara por la Liga MX ante la MLS. La Europa League y Conference League 2026 inician su fase clasificatoria para definir la próxima fase de grupos. Libertadores, Sudamericana en América; La Liga Saudí donde milita CR7 también empieza.
En Por esto! te traemos los resultados de todos los partidos de fútbol de este jueves 13 de agosto de 2026 en vivo y en directo online. Consulta aquí todos y cada uno de los marcadores al momento y finales