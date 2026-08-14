Ascenso y descenso: AMFpro aclara qué hará ante la disputa que enfrenta al futbol mexicano

El debate sobre el futuro del ascenso y descenso en México volvió a colocar a los futbolistas en el centro de la discusión. La AMFpro consideró que cualquier cambio que afecte sus condiciones profesionales debe tomar en cuenta la opinión de los jugadores.

La organización recordó que esta situación se ha prolongado durante aproximadamente seis años, periodo en el que diferentes determinaciones de los clubes, la Liga y la Federación Mexicana de Futbol han transformado las condiciones de competencia.

AMFpro respalda a los jugadores de la Liga de Expansión

Ante este escenario, la AMFpro aseguró que mantendrá su respaldo a los integrantes de la Liga de Expansión, principalmente mediante la vigilancia de sus contratos y derechos laborales.

El organismo también manifestó su apoyo a un sistema que priorice la competencia deportiva y el desarrollo de las distintas categorías para contribuir al crecimiento del futbol mexicano.

Sin embargo, la Asociación no presentó una propuesta específica para determinar cómo debería funcionar nuevamente el ascenso y descenso. Su postura se concentra en exigir que los jugadores tengan participación antes de que se tomen decisiones que repercutan en su profesión.

¿AMFpro convocará a un paro?

Aunque el tema ha generado distintas reacciones dentro del futbol mexicano, la AMFpro no anunció un paro de actividades ni llamó a los jugadores a realizar una protesta.

La organización explicó que cualquier eventual acción colectiva tendría que surgir de un acuerdo entre los propios futbolistas y no de una determinación unilateral del organismo.

Además, la Asociación señaló que representa a más de 16 mil futbolistas, tanto de categorías femeniles como varoniles, por lo que primero deberá conocer las diferentes opiniones y realidades existentes entre sus afiliados.

Los futbolistas quieren participar en las decisiones

La principal petición de la AMFpro es que los jugadores sean consultados antes de modificar las reglas que tengan un impacto directo en su actividad laboral y deportiva.

De esta manera, el organismo busca que los futbolistas de la Liga de Expansión y de otras categorías tengan voz en una discusión que durante años ha generado incertidumbre sobre el futuro del sistema de competencia.

Por ahora, la AMFpro no define cuál debería ser el modelo de ascenso y descenso. Su posición es que cualquier decisión debe considerar primero a quienes viven directamente las consecuencias dentro de las canchas.