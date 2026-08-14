Qué hacer este fin de semana en Yucatán: helados, salbutes y tortas de kibi en Mérida, Seyé y Progreso

Mérida, Seyé y Progreso tendrán actividades gastronómicas este sábado 15 y domingo 16 de agosto, con tres festivales dedicados a los sabores yucatecos y a propuestas para toda la familia. Habrá helados, salbutes, tortas de kibi, artesanías, productos locales, música y otras opciones para pasar el fin de semana.

Si buscas qué hacer este fin de semana en Yucatán, aquí te contamos los horarios, sedes, precios y qué podrás encontrar en cada uno de estos eventos gastronómicos.

Noticia Destacada Heladiza Fest 2026 en Mérida: fechas, horarios y todo lo que encontrarás en el festival de helados

Heladiza Fest 2026 en Mérida

Los amantes de los postres tendrán una opción en el Gran Parque La Plancha de Mérida, donde este sábado 15 y domingo 16 de agosto se realizará la quinta edición de la Heladiza Fest 2026.

El festival reunirá más de 100 sabores de helados, además de paletas, bolis, frappés, donas, galletas, bebidas frías y otros postres. También habrá una amplia oferta de comida, con opciones como birria y quesabirria, choripanes, empanadas argentinas, kibis, tacos de guisado, hamburguesas y papas en cono.

El programa contempla música en vivo, con presentaciones de rock, pop, DJ y espectáculos de jarana yucateca. También se instalará un espacio para artesanos y productores locales, donde los visitantes podrán encontrar chocolates, miel, galletas, postres, joyería, perfumes y otros productos.

El evento contará con área de comedor para quienes quieran consumir sus alimentos en el lugar.

Sábado 15 de agosto: de 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

de 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche. Domingo 16 de agosto: de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche. Sede: explanada del Gran Parque La Plancha, Mérida.

Festival del Salbut de Seyé 2026

Otra alternativa para este sábado será el Festival del Salbut de Seyé 2026, que llegará a su tercera edición con una jornada dedicada a uno de los antojitos más representativos de la gastronomía yucateca.

El encuentro reunirá a cocineras y cocineros de la región, quienes prepararán distintas variedades de salbutes para los asistentes. El festival también tendrá un corredor artesanal y de emprendimiento con productos elaborados por habitantes de Seyé y sus comisarías.

Entre los artículos que podrán encontrarse destacan textiles tradicionales, cosmética natural, joyería en filigrana, hamacas, productos derivados de la miel, alimentos con chile habanero, artesanías de henequén y juguetes tradicionales.

Además de disfrutar la gastronomía local, el evento representa una oportunidad para apoyar a pequeños productores, artesanos y emprendedores de Seyé.

Fecha: sábado 15 de agosto.

sábado 15 de agosto. Actividad principal: venta de salbutes y productos gastronómicos.

venta de salbutes y productos gastronómicos. También habrá: corredor artesanal y de emprendimiento.

corredor artesanal y de emprendimiento. Lugar: Seyé, Yucatán.

Noticia Destacada Festival del Salbut de Seyé 2026: fecha, qué habrá y todo lo que podrás encontrar

Festival de la Torta de Kibi 2026 en Progreso

Para el domingo 16 de agosto, la actividad gastronómica se trasladará a Progreso, donde se realizará el Festival de la Torta de Kibi 2026.

El evento tendrá como sede el Malecón Tradicional de Progreso, donde comerciantes ofrecerán distintas versiones de este platillo, combinando el tradicional kibi con ingredientes característicos de la gastronomía yucateca.

Las tortas de kibi tendrán precios de entre 20 y 50 pesos, dependiendo del relleno y la preparación. Entre las variedades anunciadas se encuentran las de kibi con cochinita, queso de bola y castacán, además de otras combinaciones.

Esto permitirá a los visitantes probar diferentes preparaciones sin necesidad de realizar un gasto elevado.

Fecha: domingo 16 de agosto.

domingo 16 de agosto. Horario: a partir de las 9:00 de la mañana.

a partir de las 9:00 de la mañana. Lugar: Malecón Tradicional de Progreso.

Malecón Tradicional de Progreso. Dirección: calle 19 entre 66 y 68.

calle 19 entre 66 y 68. Referencia: a un costado del Museo del Meteorito.

a un costado del Museo del Meteorito. Precio de las tortas: de 20 a 50 pesos.

Además de probar las diferentes versiones de la torta de kibi, los visitantes podrán aprovechar su recorrido por el malecón de Progreso y apoyar a los comerciantes locales.