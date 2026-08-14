Rosalía confirma su regreso a México con ocho presentaciones en tres ciudades

Grandes noticias se dieron a conocer para los seguidores de Rosalía, tras confirmarse que la cantante española regresará a México con ocho conciertos que forman parte de Lux Tour en agosto de 2026.

De acuerdo con lo que se sabe, la cantante presentará en vivo su cuarto álbum de estudio, Lux, el cual fue lanzado a finales de 2025. El disco fue grabado con la London Symphony Orchestra y lo más sorprendente es que está compuesto en 13 idiomas.

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Se sabe que la gira tuvo un comienzo el 6 de marzo de 2026 en Lyon, Francia, y contempla 57 shows en Europa, Norteamérica y Sudamérica.

¿Cuándo se va a presentar Rosalía en México?

Cabe mencionar que estas presentaciones serán muy diferentes, pues la producción tendrá una mezcla de ballet clásico, ópera, escenas de cabaret, elementos religiosos y pop electrónico, algo que lleva mucho tiempo siendo planeada por la cantante.

Por si quieres acudir, aquí te dejamos las fechas, las primeras presentaciones en México serán el 15 y 16 de agosto en la Arena VFG, ubicada en la Carretera Guadalajara-Chapala, en Tlajomulco de Zúñiga. Los boletos van a estar a la venta en la plataforma de Ticketmaster.

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En cuanto a Monterrey, se espera que sea el 19 de agosto, Rosalía se presenta en la Arena Monterrey, siendo la única parada de la cantante en dicha ciudad. Los boletos van a ser vendidos por la plataforma de Superboletos.

Mientras que en la Ciudad de México, se esperan cinco conciertos en el Palacio de los Deportes, los cuales van a ser 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto.

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