¡Familia en Cancún pierde todo en un incendio! Piden apoyo de la ciudadanía y autoridades para remover los restos de su hogar

Reducida a cenizas y restos quemados quedó la vivienda de la señora Nelly Conrado y su hija, después de que presuntamente un corto circuito al interior generara chispas y se incendiara el cuarto que ellas rentaban.

Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, salvo la de un perrito que no pudo salir de las llamas. POR ESTO! visitó la vivienda ubicada en la región 95 entre las calles 105 y 6, cerca del centro de salud urbano IMSS-No.3 y la Parroquia Franciscana San Felipe De Jesús. Todo quedó reducido a cenizas, desde la cama, muebles, ropa, objetos de valor y hasta una pequeña carpintería del señor Alberto.

La familia espera que la ciudadanía se solidarice con ellos y pueda apoyarles en la medida de sus posibilidades para recuperarse, no piden nada, más que buenas y amables manos, actos de caridad y donaciones de buen corazón para ayudar a esta joven madre que lo perdió todo.

“Deseamos que las buenas personas nos apoyen en la medida de sus posibilidades, porque es una tragedia lo que pasó. Todo lo perdieron, no quedó nada, y a pesar de todo la muchacha tuvo que salir a trabajar y llevar a su hija a cuidar con sus familiares. Yo soy una persona mayor junto con mi esposo, y desconocemos si la casa sufrió más daños por el calor del fuego”, menciona la abuelita Nelly.

Los señores solicitan apoyo de las autoridades municipales como la Dirección General de Servicios Públicos Municipales y Protección Civil, para el retiro de restos incendiados y la evaluación de los posibles daños a la vivienda.

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Entre lo que se necesita está ropa para dama de tallas pequeñas de adulto y de niña, puesto que el mueble de ropa de la vivienda quedó reducido a cenizas. Pintura, material de construcción y loza para renovar el piso.

Se requieren muebles básicos, como un colchón que puede ser de medio uso, pero en condiciones óptimas para que la pequeña familia pueda descansar. Hornilla y una nevera para cocinar y resguardar el alimento, pero lo primero es remover los restos carbonizados que emanan partículas y humos tóxicos, todavía.

“Es una tragedia. La muchacha perdió todo y no sabemos dónde se quedará por mientras. Abajo también vive una señora que padece de achaques del corazón y se alteró mucho con el incendio. No sabemos que fue de ella, porque cuando llegamos la señora no estaba. No sabemos si los bomberos se la llevaron o la ambulancia al hospital. La muchacha tampoco tiene teléfono, a lo mejor se quemó también”.

Muchos vecinos solo se acercan a husmear y ver que pasó, pero nadie tiene voluntad de ayudar a más de 48 horas de lo sucedido. La familia espera que esta situación se revierta y que se muestre el mejor lado de la humanidad, que les ayude en la medida de las posibilidades ya que son personas humildes que requieren apoyo, tanto de las autoridades como de los vecinos y la comunidad de Cancún.