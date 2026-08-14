Erik Lira, cada vez más cerca de Europa: Mónaco ya negocia con Cruz Azul

El futuro de Erik Lira podría estar lejos de México. El mediocampista de Cruz Azul despertó el interés de AS Mónaco, club que ya habría puesto sobre la mesa una propuesta formal para llevarlo a la Ligue 1.

El interés europeo tomó fuerza después de la destacada actuación de Lira con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. El jugador fue titular en cuatro de los cinco partidos disputados por el Tri y se consolidó como una de las piezas importantes del equipo.

Antes de la propuesta del conjunto francés, Cruz Azul recibió una oferta de 14 millones de dólares por parte de Al Jazira, de Abu Dabi. Aunque la cantidad fue considerada por la directiva cementera, el futbolista y su entorno mantuvieron como prioridad la posibilidad de jugar en Europa.

Ahora, de acuerdo con información del periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, el AS Mónaco ya hizo llegar una oferta oficial a la directiva de La Máquina. Aunque el monto no fue revelado, ambos clubes habrían comenzado conversaciones para intentar concretar el traspaso.

La operación también podría avanzar debido a que el cuadro monegasco tendría disponible una plaza para un jugador extranjero tras la posible salida de Folarin Balogún. Esta situación facilitaría la llegada del mediocampista mexicano al futbol francés.

En cuanto al valor del jugador, Transfermarkt coloca a Lira en una cifra cercana a los 14 o 15 millones de euros. Sin embargo, reportes de ESPN señalan que la propuesta de Mónaco sería inferior a los 14 millones de dólares que anteriormente ofreció Al Jazira por el total de los derechos del futbolista.

Pese a la diferencia económica, las negociaciones entre Cruz Azul y Mónaco continúan y existe confianza para alcanzar un acuerdo. La Máquina tendría todavía alrededor de dos semanas de mercado para definir el futuro de uno de sus principales elementos.

Lira tiene contrato con Cruz Azul hasta 2029, aunque cuenta con una cláusula que puede facilitar una eventual salida hacia Europa. Por ello, la posibilidad de que el futbolista abandone La Noria durante este mercado permanece abierta.

Durante el Mundial 2026, el jugador disputó cuatro encuentros como titular con México. Uno de sus momentos destacados ocurrió en el triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, partido en el que participó durante 75 minutos y dio la asistencia para el gol de Julián Quiñones.

La trayectoria de Erik Lira

El futbolista comenzó su formación en las fuerzas básicas de Pumas, pasó por categorías inferiores y llegó a debutar en la Liga MX. También tuvo una etapa con Necaxa, antes de incorporarse a Cruz Azul en enero de 2022.

Con La Máquina, Lira se convirtió en un elemento habitual del mediocampo y también ha colaborado en labores defensivas. Ahora, después de consolidarse con el club y tener participación mundialista, podría dar el siguiente paso de su carrera con destino al futbol europeo.