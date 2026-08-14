Cristiano Ronaldo reaparece con nuevo look después de su boda con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo volvió a llamar la atención fuera de las canchas luego de presumir una imagen completamente diferente. El portugués sorprendió al aparecer en redes sociales con el cabello dorado, apenas unos días después de confirmar su matrimonio con Georgina Rodríguez.

El futbolista de 41 años compartió una fotografía a través de sus historias de Instagram, donde permitió a sus seguidores observar parte de su nueva apariencia antes de retomar sus actividades profesionales con Al-Nassr.

Así luce el nuevo look de Cristiano Ronaldo

La principal novedad en la imagen de Cristiano Ronaldo fue el cambio de color de su cabello, pues dejó temporalmente su tradicional tono oscuro para apostar por un llamativo dorado.

El portugués también modificó el estilo del corte. La parte superior luce corta, mientras que los costados aparecen rapados con un degradado, creando un contraste evidente con sus cejas oscuras.

Para completar su atuendo, Ronaldo apareció con una camiseta negra de manga corta, además de un reloj de lujo, un collar y una bolsa de mano de Gucci. En la publicación también utilizó emojis en tonos amarillo y azul, relacionados con Al-Nassr.

El cambio llegó después de su boda

La transformación de imagen ocurrió pocos días después de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaran públicamente que contrajeron matrimonio.

La pareja compartió una publicación conjunta en Instagram para dar a conocer esta nueva etapa de su relación, después de varios años juntos. La noticia generó gran interés entre sus seguidores.