Gianni Infantino y una nueva polémica en FIFA: cesan a directivo que rechazó su proyecto

La polémica alrededor de Gianni Infantino por su propuesta para modificar la comercialización de los Mundiales suma un nuevo episodio. Kevin Lamour, uno de los principales críticos de la iniciativa, dejó su cargo como director de operaciones de la FIFA.

El francés, de 45 años, había manifestado públicamente su desacuerdo con la posibilidad de permitir una mayor participación de inversores privados en el negocio de la Copa del Mundo, una propuesta impulsada por Infantino y que también recibió respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El proyecto terminó retirándose después de recibir cuestionamientos de distintas figuras del futbol y posturas contrarias de confederaciones y federaciones afiliadas a la FIFA. Sin embargo, según reportes de medios internacionales, la controversia todavía tendría consecuencias dentro del organismo.

El diario francés L'Équipe informó que Lamour fue separado de sus funciones y confirmó que la relación laboral entre el exdirectivo y la FIFA terminó el 17 de agosto de 2026. La organización agradeció públicamente los dos años de servicio del francés y le deseó éxito en sus futuros proyectos.

¿Qué dijo Kevin Lamour sobre Gianni Infantino?

A finales de julio, Kevin Lamour hizo pública su postura contra el proyecto de Gianni Infantino. El francés sostuvo que la iniciativa respondía principalmente a los intereses de una sola persona y consideró que no debía continuar adelante.

Lamour llegó a la FIFA hace menos de dos años, después de haber trabajado en la UEFA, donde fue uno de los colaboradores cercanos del entonces presidente Michel Platini entre 2007 y 2015.

Además de cuestionar la propuesta comercial, el exdirector de operaciones lanzó críticas contra la manera en que Infantino ejerce la presidencia de la FIFA. A su juicio, el máximo responsable del organismo debería fomentar la unidad y generar acuerdos entre los distintos sectores del futbol.

"Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas", afirmó Lamour en julio, al considerar que la situación dentro del organismo estaba tomando una dirección contraria a esos principios.

El exdirectivo incluso reconoció que sus declaraciones podían poner en riesgo su puesto, pero sostuvo que estaría tranquilo con su decisión. Finalmente, el 17 de agosto de 2026, la FIFA confirmó el cierre de su relación laboral con Kevin Lamour, en medio de la controversia que rodeó el proyecto de comercialización de los Mundiales.