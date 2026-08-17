Armando González acepta jugar con Olympiacos y espera acuerdo con Chivas

El futuro de Armando González apunta cada vez más hacia Europa. El delantero mexicano ya aceptó los términos planteados para incorporarse al Olympiacos, por lo que ahora la atención está puesta en las negociaciones entre los clubes.

De acuerdo con información del reportero Fernando Lara, de FOX Sports México, la operación todavía no puede considerarse cerrada. Aunque existe interés firme del conjunto griego, Chivas y Olympiacos aún tienen que alcanzar un entendimiento definitivo para concretar la transferencia.

El equipo de Grecia habría puesto sobre la mesa una propuesta superior a los 10 millones de dólares por el atacante mexicano. La cifra refleja el interés del club por hacerse de los servicios de quien recientemente tuvo participación con la Selección Mexicana.

Del lado del jugador, el panorama luce definido. Armando González y su representante ya dieron el visto bueno a las condiciones para continuar su carrera en el futbol europeo, por lo que el principal obstáculo ahora se encuentra en las conversaciones entre Chivas y el conjunto griego.

La posible llegada al Olympiacos representaría el primer gran paso internacional para la Hormiga González, quien ha llamado la atención por su capacidad goleadora. Sin embargo, mientras no exista un acuerdo entre ambas instituciones, su salida de Chivas seguirá pendiente.

Por ahora, el siguiente movimiento corresponde a los clubes. Si las negociaciones avanzan de acuerdo con lo previsto, Armando González podría convertirse en uno de los próximos mexicanos en dar el salto al futbol europeo.