NFL 2026: ¿Cuándo inicia y cuáles son los partidos de la Semana 1?

La espera está por terminar para los aficionados al futbol americano. Después de los encuentros de preparación, la NFL 2026 pondrá en marcha su temporada regular el miércoles 9 de septiembre, con una jornada inaugural que marcará el camino hacia el Super Bowl LXI.

La pretemporada se desarrolla entre el 6 y el 30 de agosto, pero será en septiembre cuando los equipos comiencen la lucha oficial por avanzar hacia los playoffs. La campaña concluirá en enero de 2027, antes de definir al campeón de la liga.

Fechas importantes de la NFL 2026-2027

El calendario de la NFL 2026 contempla varias fechas que los seguidores deberán tener presentes, desde el comienzo de la campaña hasta el partido por el campeonato.

Inicio de la temporada regular: miércoles 9 de septiembre de 2026.

miércoles 9 de septiembre de 2026. Final de la temporada regular: domingo 10 de enero de 2027.

domingo 10 de enero de 2027. Inicio de los playoffs: sábado 16 de enero de 2027.

sábado 16 de enero de 2027. Super Bowl LXI: domingo 14 de febrero de 2027.

El Super Bowl LXI se disputará en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, escenario que recibirá el partido más importante de la temporada.

¿Qué equipos disputarán el Kickoff de la NFL?

La primera cita de la campaña será el miércoles 9 de septiembre. New England y Seattle protagonizarán el partido inaugural a las 18:20 horas, con el Lumen Field como escenario del encuentro.

La actividad continuará el jueves 10 de septiembre con un duelo internacional. San Francisco y Los Angeles Rams se enfrentarán a las 18:35 horas en el Melbourne Cricket Ground, en Victoria, Australia.

Así será la Semana 1 de la NFL 2026

La mayor parte de la actividad llegará el domingo 13 de septiembre, cuando una extensa cartelera reúna a varias de las franquicias de la NFL en distintos estadios de Estados Unidos.

A las 11:00 horas, ocho encuentros se disputarán de manera simultánea. Entre los duelos de ese bloque destacan Tampa Bay contra Cincinnati, Baltimore frente a Indianapolis y New Orleans ante Detroit.

También se jugarán los enfrentamientos entre New York Jets y Tennessee, Atlanta y Pittsburgh, además de Chicago contra Carolina. La jornada matutina incluirá igualmente los choques entre Cleveland y Jacksonville, así como Buffalo y Houston.

La actividad continuará a las 14:25 horas con cuatro partidos. Miami visitará a Las Vegas, mientras Green Bay se medirá con Minnesota y Washington enfrentará a Philadelphia.

En ese mismo horario, Arizona jugará como visitante ante Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium, en otro de los compromisos destacados de la jornada.

Para cerrar el domingo, el horario estelar tendrá como protagonistas a Dallas y New York Giants, quienes se enfrentarán a las 18:20 horas en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La primera semana terminará el lunes 14 de septiembre con el tradicional Monday Night Football. Denver y Kansas City se medirán a las 18:15 horas en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, con los Chiefs como favoritos en las apuestas.

Calendario completo de la Semana 1 de la NFL 2026

Miércoles 9 de septiembre

New England vs Seattle | 18:20 horas | Lumen Field, Seattle, Washington.

Jueves 10 de septiembre

San Francisco vs Los Angeles Rams | 18:35 horas | Melbourne Cricket Ground, Victoria, Australia.

Domingo 13 de septiembre

Tampa Bay vs Cincinnati | 11:00 horas | Paycor Stadium, Cincinnati, Ohio.

| 11:00 horas | Paycor Stadium, Cincinnati, Ohio. New Orleans vs Detroit | 11:00 horas | Ford Field, Detroit, Michigan.

| 11:00 horas | Ford Field, Detroit, Michigan. New York Jets vs Tennessee | 11:00 horas | Nissan Stadium, Nashville, Tennessee.

| 11:00 horas | Nissan Stadium, Nashville, Tennessee. Baltimore vs Indianapolis | 11:00 horas | Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana.

| 11:00 horas | Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana. Atlanta vs Pittsburgh | 11:00 horas | Acrisure Stadium, Pittsburgh, Pennsylvania.

| 11:00 horas | Acrisure Stadium, Pittsburgh, Pennsylvania. Chicago vs Carolina | 11:00 horas | Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte.

| 11:00 horas | Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte. Cleveland vs Jacksonville | 11:00 horas | EverBank Stadium, Jacksonville, Florida.

| 11:00 horas | EverBank Stadium, Jacksonville, Florida. Buffalo vs Houston | 11:00 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

| 11:00 horas | NRG Stadium, Houston, Texas. Miami vs Las Vegas | 14:25 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

| 14:25 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. Green Bay vs Minnesota | 14:25 horas | U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota.

| 14:25 horas | U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota. Washington vs Philadelphia | 14:25 horas | Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania.

| 14:25 horas | Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania. Arizona vs Los Angeles Chargers | 14:25 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California.

| 14:25 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California. Dallas vs New York Giants | 18:20 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey.

Lunes 14 de septiembre