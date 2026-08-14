Madden 27: estas son las novedades que hacen al videojuego de NFL más realista

La espera terminó para los aficionados al football americano: Madden 27 ya está disponible con una propuesta que busca acercarse todavía más a la experiencia real de la NFL. El título incorpora mejoras visuales, nuevas dinámicas y más posibilidades para que cada jugador tome decisiones dentro del emparrillado.

La nueva entrega de EA Sports está pensada tanto para quienes apenas comienzan a jugar como para los aficionados que disfrutan analizar cada movimiento. Las opciones de configuración permiten modificar diferentes aspectos de los encuentros y tener un mayor control sobre lo que ocurre durante cada partido.

Madden 27 apuesta por una NFL más realista

Uno de los principales atractivos aparece en el modo franquicia, donde las decisiones adquieren mayor importancia. La función “ADN de Persona” permite gestionar las diferentes personalidades de los integrantes del equipo desde el papel de head coach, con el objetivo de construir un plantel capaz de convertirse en una dinastía.

El apartado visual también recibió atención. El clima dinámico puede modificar las condiciones de juego, como ocurre en un partido disputado bajo una intensa nevada en el estadio de los Buffalo Bills. Estas circunstancias pueden complicar los pases y las tacleadas, por lo que será necesario ajustar la estrategia.

Un nuevo camino para convertirse en estrella

Entre las novedades destaca G.O.A.T. Career Journey, una experiencia que continúa lo presentado en College Football 27. El jugador comienza su camino desde abajo y deberá desarrollar sus habilidades hasta convertirse en una figura capaz de conquistar el máximo objetivo: ganar un anillo.

La propuesta busca ofrecer muchas horas de entretenimiento y darle al usuario la posibilidad de construir su propia historia dentro de la NFL. Aunque los entrenadores pueden recomendar determinadas jugadas, será el jugador quien decida si sigue esas indicaciones o apuesta por una estrategia diferente.

Más control antes de cada jugada

Otra de las mejoras se encuentra en las opciones pre snap, que permiten realizar modificaciones después de seleccionar una jugada. De esta manera, los usuarios pueden reaccionar a la formación rival y cambiar aspectos de la ofensiva o la defensiva antes de que comience la acción.

Esta herramienta ofrece mayor capacidad de decisión en momentos clave y hace que cada jugada pueda modificarse prácticamente hasta el último instante, aumentando el componente estratégico del videojuego.

¿En qué plataformas está disponible Madden 27?

Madden 27 puede jugarse en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, además de dispositivos móviles. La nueva entrega también marca un estreno importante al llegar por primera vez a Apple Arcade.

Con sus nuevos modos, mejoras gráficas, clima dinámico y herramientas estratégicas, el videojuego busca convertirse en una experiencia más completa para quienes quieren acercarse al mundo de la NFL desde los controles. La valoración presentada en la información original es de 4.5 de 5 estrellas.