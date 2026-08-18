“Fallamos”: youtubers ofrecen disculpas a las jugadoras de Cruz Azul

La polémica generada por los comentarios realizados contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil llevó a los integrantes de ‘Pláticas del Mal’ a ofrecer una disculpa pública y reconocer que sus expresiones fueron inapropiadas.

A través de un comunicado publicado este martes 18 de agosto, Mike Máquina del Mal, Santiago y Cris asumieron la responsabilidad por lo ocurrido durante una de sus emisiones, luego de las críticas que recibieron en redes sociales y de la postura expresada por el conjunto cementero.

Los creadores de contenido explicaron que su programa se caracteriza por abordar el futbol desde el humor y con un estilo irreverente. No obstante, reconocieron que esa forma de hacer contenido no justifica comentarios que puedan resultar ofensivos, denigrantes o que sexualicen a las mujeres.

“Los comentarios realizados durante nuestro programa sobre las jugadoras de Cruz Azul Femenil fueron inapropiados y cruzaron una línea que no debemos cruzar”, señalaron en el documento.

Se disculpan con las jugadoras y sus familias

Los integrantes de ‘Pláticas del Mal’ dirigieron sus disculpas a las futbolistas de Cruz Azul, el cuerpo técnico y la institución, además de extenderlas a sus familias y a todas las personas que se sintieron afectadas por sus declaraciones.

En su mensaje, los youtubers señalaron que el futbol debe permitir la crítica, el debate y la pasión, pero consideraron que estos elementos deben desarrollarse dentro de un marco de respeto.

“Reconocemos que en esta ocasión fallamos en eso”, admitieron.

Asimismo, aseguraron que tomarán la situación como una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad que implica el contenido que generan y las conversaciones que mantienen en su programa.

A toda la afición del futbol mexicano! pic.twitter.com/d6Qb2vWriQ — Mike Maquina del Mal (@mikemaquinadel) August 18, 2026

¿Por qué se desató la polémica?

La controversia comenzó después de que integrantes de ‘Pláticas del Mal’ realizaran comentarios considerados ofensivos hacia las jugadoras de Cruz Azul Femenil. Las declaraciones provocaron una fuerte reacción entre aficionados y usuarios de redes sociales.

La situación también derivó en una postura pública del club, que condenó las agresiones digitales dirigidas hacia sus futbolistas y adelantó que tomaría medidas ante este tipo de conductas.

Ante la presión y las críticas, Mike Máquina del Mal, Santiago y Cris decidieron pronunciarse para reconocer que sus palabras fueron inapropiadas y ofrecer una disculpa.

El comunicado fue firmado por los tres integrantes del programa y por ‘Pláticas del Mal’, con el compromiso de asumir la responsabilidad por lo ocurrido y procurar mayor cuidado en los contenidos que difunden.