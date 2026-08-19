Nick Kyrgios, campeón del Abierto Mexicano 2019, da positivo a cocaina

El australiano Nick Kyrgios quedó temporalmente fuera del circuito profesional después de que un control antidopaje detectara un metabolito de cocaína en una muestra entregada durante su participación en un torneo disputado en España.

El tenista de 31 años, recordado en México por conquistar el Abierto Mexicano de Tenis 2019 en Acapulco, recibió una suspensión provisional mientras las autoridades deportivas continúan con el procedimiento que definirá las consecuencias definitivas del caso.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) informó que Kyrgios proporcionó la muestra el 22 de junio de 2026, cuando competía en el ATP 250 de Mallorca, celebrado en España.

Los análisis identificaron la presencia de benzoilecgonina, un metabolito que aparece en el organismo después del consumo de cocaína. El resultado fue posteriormente confirmado por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje.

La confirmación del análisis se produjo el 17 de julio de 2026, paso que permitió continuar con el procedimiento establecido dentro de la normativa internacional contra el dopaje en el tenis y derivó posteriormente en la medida cautelar contra el jugador.

¿Desde cuándo está suspendido Nick Kyrgios?

La suspensión provisional de Nick Kyrgios comenzó a aplicarse el 4 de agosto de 2026. Por ahora, la medida no representa una sanción definitiva, ya que el caso continúa bajo revisión para determinar la resolución final.

La normativa establece este tipo de restricción debido a la naturaleza de la sustancia detectada. La cocaína se encuentra entre las sustancias prohibidas durante una competición y además está clasificada dentro de las llamadas sustancias de abuso.

Mientras permanezca vigente la medida, Kyrgios no podrá participar en torneos oficiales, desempeñarse como entrenador ni acudir en funciones deportivas a eventos organizados o reconocidos por organismos como la ATP, WTA, los Grand Slams o federaciones nacionales.

El australiano mantiene el derecho de apelar la suspensión provisional, aunque hasta el momento señalado en el reporte no había presentado un recurso contra la decisión. El procedimiento determinará posteriormente la duración de una posible sanción.

Kyrgios reconoce su error

Tras conocerse el caso, Nick Kyrgios asumió públicamente la responsabilidad y calificó lo ocurrido como un “grave error”. También expresó su decepción personal por la situación que ahora lo mantiene apartado temporalmente de la competencia.

El jugador ofreció disculpas a sus familiares, seguidores y patrocinadores, además de otras personas cercanas. Sus declaraciones llegaron mientras continúa abierto el proceso antidopaje que definirá cuál será la consecuencia definitiva.

Kyrgios mantiene una relación especial con el público mexicano debido a su actuación en el Abierto Mexicano de Tenis de 2019, torneo en el que consiguió uno de los títulos más destacados de su carrera y dejó una de sus participaciones más recordadas en Acapulco.

Por ahora, el futuro deportivo del tenista australiano dependerá de la resolución de las autoridades encargadas del caso. Hasta que el procedimiento concluya, su suspensión provisional le impide regresar oficialmente al circuito profesional.