Abandona camioneta tras chocar contra dos vehículos en la colonia Electricistas, Ciudad del Carmen

Un accidente vial registrado durante la noche de este domingo en calles de la colonia Electricistas dejó daños materiales en tres vehículos y afectaciones momentáneas a la circulación, luego de que el presunto responsable abandonara su camioneta y huyera del lugar a pie.

Noticia Destacada Menor con discapacidad es atropellado por motociclista en Fovissste Belén, Campeche

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 47, en el cruce con las calles 38 y 38-A, donde, de acuerdo con testigos, el conductor de una camioneta Jeep color blanco, con placas de circulación DJD-672-B del estado de Campeche, impactó por alcance a una camioneta Chevrolet color negro, con matrícula CM-2685-B.

La unidad Jeep colisionó en primera instancia por alcance contra una camioneta Chevrolet negra.

Tras el primer choque, el conductor de la unidad Jeep intentó evitar hacerse responsable de los daños y realizó una maniobra en reversa para retirarse a toda prisa del sitio. Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 38-A, terminó colisionando por segunda ocasión, esta vez contra una camioneta Toyota color plata, con placas DJD-109-C, en la que se encontraba un hombre adulto.

Luego del segundo impacto, el presunto responsable descendió del vehículo para verificar lo ocurrido; sin embargo, al notar la magnitud de los daños, huyó corriendo del sitio, dejando abandonada su camioneta en la vía pública.

Al lugar acudieron peritos de Tránsito Terrestre, quienes realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

El conductor de la camioneta Chevrolet optó por hacerse cargo de sus propios daños; sin embargo, el propietario de la unidad Toyota manifestó su intención de interponer la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Finalmente, los vehículos involucrados, incluida la camioneta señalada como responsable, fueron asegurados y trasladados al corralón, mientras que el expediente fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para dar con el paradero del presunto responsable. A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.

JGH