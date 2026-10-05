Investigan hechos en feria de Campeche: joven sale proyectada de juego y menor es hospitalizado tras comer gomitas

Dos incidentes generaron movilización de cuerpos de emergencia en el marco de la Feria de San Román: en el primer caso, una joven presuntamente salió proyectada de un juego mecánico y, en un hecho distinto, un menor de edad tuvo que ser hospitalizado tras consumir unos dulces que contenían presunta sustancia ilícita, adquiridos durante su visita al recinto festivo.

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El primer percance ocurrió durante la noche, cuando una joven habría resultado con golpes al salir despedida de un juego mecánico instalado en la feria. Tras el accidente, personas presentes en el sitio señalaron la falta de ambulancias en la zona para brindar los primeros auxilios de manera inmediata ante este tipo de contingencias.

Por otra parte, elementos de la Policía Estatal acudieron a un predio de la colonia San José, luego de un reporte recibido a través del número de emergencias del C5 sobre un menor que presentaba un cuadro severo de malestar físico.

Socorristas trasladaron al jovencito al Hospital General de Especialidades para su atención médica.

Paramédicos del Sector Salud valoraron al jovencito en el sitio y determinaron su traslado urgente al Hospital General de Especialidades, donde afortunadamente fue ingresado y reportado como estable.

Familiares manifestaron a las autoridades que un día antes el menor asistió a las festividades de San Román, donde adquirió unas gomitas comestibles que consumió posteriormente. Durante la intervención policial, la familia entregó la envoltura del producto, la cual aún contenía residuos de materia vegetal, por lo que fue asegurada para las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado investiga la composición química de los dulces para determinar si contenían THC u otra sustancia psicotrópica, así como su posible relación directa con la intoxicación que sufrió el menor.

JGH