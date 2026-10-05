Presunta amenaza con arma de fuego provoca movilización policial en Soriana de Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de autoridades municipales y estatales se registró durante la noche del domingo en las instalaciones de Soriana Aviación, en Ciudad del Carmen, luego de que empleados del establecimiento reportaran una presunta amenaza con un arma de fuego durante una discusión con un cliente.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el incidente comenzó cuando un hombre que había llegado en bicicleta al supermercado tuvo una discusión con empleados del establecimiento. La situación fue subiendo de tono, por lo que el personal decidió solicitar la intervención de las autoridades ante el temor de que el conflicto pudiera derivar en una situación de mayor riesgo.

Durante el reporte inicial se señaló que el cliente presuntamente habría amenazado a uno de los trabajadores con un arma de fuego, situación que generó la alerta entre los elementos de seguridad municipal y estatal, quienes acudieron de inmediato al centro comercial para verificar lo ocurrido.

A su llegada, los agentes realizaron las diligencias correspondientes y entrevistaron tanto a los empleados involucrados como al cliente señalado. Tras el diálogo y el intercambio de versiones entre ambas partes, no se localizó ningún arma de fuego ni se encontraron elementos que confirmaran que hubiera existido una amenaza con un objeto de este tipo.

El cliente, por su parte, manifestó a las autoridades que se ha sentido vigilado o acosado cada vez que acude al supermercado, pues aseguró que algunos empleados comienzan a seguirlo dentro del establecimiento, haciéndolo sentir como si sospecharan que pretende sustraer algún producto.

Luego de escuchar las versiones de ambas partes y al determinarse que se trataba únicamente de una discusión verbal entre el cliente y los empleados, sin que se acreditara la presencia de un arma, las autoridades confirmaron que no hubo personas detenidas.

Finalmente, después de que los agentes dialogaron con los involucrados y se descartó una situación de mayor gravedad, el cliente se retiró del establecimiento por sus propios medios, mientras que los elementos de seguridad abandonaron el lugar, quedando el incidente sin mayores consecuencias.

JGH