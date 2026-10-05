Florida enfrenta su mayor brote de dengue en más de una década; suma 252 casos locales y una muerte

Florida enfrenta el mayor brote estatal de dengue registrado en Estados Unidos en más de una década, con 252 contagios adquiridos localmente hasta la semana epidemiológica 38, que concluyó el 26 de septiembre.

A esa cifra se suman 245 casos importados, correspondientes a personas que contrajeron la enfermedad fuera del estado, de acuerdo con datos del Departamento de Salud de Florida citados este lunes.

El brote ya dejó una persona fallecida y provocó alertas sanitarias en varios condados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que los datos de dengue de 2026 son provisionales y pueden modificarse conforme avanza la notificación de casos.

¿Dónde se concentra el brote de dengue en Florida?

El condado de Hillsborough, donde se encuentra Tampa, concentra la mayor parte de los contagios locales, con 223 casos reportados hasta el corte disponible.

También existen alertas por enfermedades transmitidas por mosquitos en Pinellas y Pasco. Desde agosto, autoridades sanitarias de Hillsborough habían documentado un incremento de casos adquiridos localmente y mantenían medidas de vigilancia y control del mosquito.

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La primera muerte del año relacionada con dengue en Florida se registró en Tampa y correspondió a una mujer de 80 años.

¿Por qué preocupa el aumento de casos?

El número de contagios locales se acerca a los 264 casos registrados en Hawái entre 2015 y 2016, uno de los brotes estatales más importantes de las últimas décadas.

Aunque el dengue circula con mayor frecuencia en territorios estadounidenses como Puerto Rico y las Islas Vírgenes, la transmisión local suele ser más limitada en estados continentales como Florida, Texas, Arizona y California.

¿Cómo se transmite el dengue?

El dengue se transmite principalmente por la picadura de mosquitos Aedes aegypti infectados. No se contagia de manera directa de una persona a otra.

Aumentan los casos de dengue en Florida con más de 250 contagios y una muerte en lo que va del año. Las autoridades lo consideran el mayor brote registrado en el estado desde 1940. https://t.co/9rXhu4Adnu — Angélica Torres (@TorresAnye) October 5, 2026

Entre los síntomas más comunes aparecen fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares y articulares, náuseas y, en algunos casos, erupciones cutáneas.

Las autoridades sanitarias recomiendan eliminar recipientes con agua acumulada, utilizar repelente y buscar atención médica ante síntomas compatibles, especialmente si existen signos de alarma.

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