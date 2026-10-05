¿Como en “Búsqueda implacable"? Extranjeras alertan por supuesto modus operandi para secuestrar mujeres en París

Una historia contada por una joven australiana sobre el supuesto intento de secuestro que vivió mientras viajaba sola por París, Francia, volvió a ganar atención en TikTok tiempo después de que compartiera su experiencia. El relato de Djanaya llamó nuevamente la atención por la forma en que describió que fue abordada cerca de la Torre Eiffel y posteriormente seguida por un grupo de personas, situación que ella misma relacionó con la película Búsqueda implacable.

La reaparición de sus videos también provocó que otras mujeres contaran experiencias que, desde su perspectiva, tuvieron similitudes con lo narrado por la australiana. Entre ellas se encuentra una usuaria chilena, quien recordó un episodio que aseguró haber vivido en París en 2023 y que también comenzó cerca de la Torre Eiffel.

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Australiana relata supuesto intento de secuestro en París

Djanaya contó que acostumbra viajar sola para celebrar su cumpleaños y que en mayo de 2025 viajó a París. Según relató, estaba sentada cerca de la Torre Eiffel cuando dos hombres se acercaron y uno le preguntó si viajaba acompañada.

La joven aseguró que mintió por seguridad y dijo que sus amigos estaban en el hotel, pues no quería que desconocidos supieran que estaba sola. Después, uno de los hombres comenzó a invitarla a una supuesta fiesta y, pese a sus negativas, la levantó del suelo donde se encontraba sentada para tomarse fotografías con ella.

Djanaya dijo que intentó cubrirse el rostro al sentir que algo no estaba bien, pero pese a su esfuerzo de no ser fotografiada, los sujetos lo lograron. Poco después, aseguró que vio a los hombres acercarse a un vendedor y la señalaron, por lo que decidió llamar por videollamada a una amiga mientras se dirigía al metro.

Cuando pensó que estaba a salvo, afirmó que los volvió a encontrar, ahora acompañados por seis hombres y dos mujeres, quienes presuntamente la rodearon y bloquearon las puertas del transporte.

Por recomendación de su amiga, bajó en Notre Dame y permaneció alrededor de una hora buscando a un policía. Al no encontrar ayuda y tener miedo de atravesar el túnel de salida, volvió a subir al tren.

Finalmente, pidió ayuda a un pasajero. Según su relato, el hombre le explicó que era guardia de seguridad y que sabía dónde podrían bajarse. Al salir, la acompañó y le colocó su chamarra, mientras le advertía: “Quédate cerca porque te van a agarrar”.

Tras salir, la joven posteriormente tomó un Uber y contó al conductor lo sucedido. Según aseguró, el hombre le dijo: “Tuviste mucha suerte de poder salir, porque no mucha gente lo logra”. Por temor, ella pidió que la dejara algunas calles antes de su alojamiento y corrió hasta el lugar.

Embaja relacionó su experiencia con la película "Búsqueda implacable"

Al día siguiente, la australiana contó lo ocurrido a sus seguidores, quienes le recomendaron acudir a la embajada de Australia y comenzaron a comparar su experiencia con Búsqueda implacable, película protagonizada por Liam Neeson sobre el secuestro de su hija adolescente durante un viaje a París.

Djanaya aseguró que algunos usuarios le dijeron que la película era prácticamente un “manual de cómo lo hacen”, en referencia a las redes de trata.

La joven relató que posteriormente acudió a la embajada y que, según su versión, ahí le dijeron que la manera en que operaban las redes de trata era tal como se muestra en la película. También aseguró que le recomendaron regresar a Australia en el siguiente vuelo y evitar el transporte público.

Djanaya afirmó que al preguntar si debía denunciar lo ocurrido, le recomendaron no hacerlo debido a una supuesta participación de policías en redes de trata.

Estas afirmaciones corresponden exclusivamente al relato de la usuaria y no fueron corroboradas con las autoridades francesas ni con la embajada australiana en el material difundido por la joven.

Tras permanecer una noche más en París, regresó a Australia y aseguró que no considera volver a la capital francesa.

#torreeiffel #tratadepersonas #mujeres #mujeresviajeras ♬ sonido original - elblogdemonse @elblogdemonse Nunca conté esta historia antes porque no quería que mi familia se preocupara, pero después de ver el caso de la chica australiana en TikTok y saber que siguen pasando estas situaciones, considero que es importante compartir estas experiencias para que las que viajemos solas tengamos ciertas preocupaciones y sepamos cómo actuar en caso de que nos pase. #paris

Chilena recuerda una experiencia similar y otras mujeres cuentan casos en Europa

La historia de Djanaya llevó a la usuaria chilena de TikTok @elblogdemonse a recordar una experiencia que, según contó, vivió en París en 2023.

La mujer relató que estaba sola cerca de la Torre Eiffel cuando un hombre se acercó con excusas de que le tomara fotografías y posteriormente comenzó a insistir en acompañarla. Según su testimonio, llegó a sujetarla de la mano con fuerza y le dijo: “Tú no vas a volver a Madrid”.

Después, aseguró que el hombre le pidió su pasaporte y le dijo que al día siguiente viajarían a Bélgica. La joven consiguió entrar a un café, llamó a una amiga y pidió un Uber. Cuando intentó escapar, relató que el hombre trató de alcanzarla, pero logró subir al vehículo.

Según contó, el conductor le dijo que este tipo de situaciones ocurrían “muy, muy seguido” cerca de la Torre Eiffel y que había tenido suerte de poder entrar al café.

Tras la viralización del relato de Djanaya, otras usuarias también aseguraron en los comentarios haber vivido situaciones que consideraron similares no solo en París, si no también en España y otros países europeos.