Las voces del despeñadero: ¿Dónde ver el documental de Víctor Rejón, yucateco ganador del Premio Ariel?

El documental “Las voces del despeñadero”, dirigido por el cineasta yucateco Víctor Rejón Cruz e Irving Serrano, ya puede ser visto en línea.

La producción, que retrata la vida y las historias de los tradicionales clavadistas de La Quebrada, en Acapulco, Guerrero, recientemente hizo historia al obtener el Premio Ariel a Mejor Cortometraje Documental.

Con este reconocimiento, Víctor Rejón Cruz se convirtió en el primer yucateco en obtener un Premio Ariel como director, luego de que la producción realizada durante 2023 fuera reconocida en la categoría de cortometraje documental durante la 68.ª entrega de los Premios Ariel, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc).

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¿Dónde ver “Las voces del despeñadero”?

El documental “Las voces del despeñadero” puede verse en línea a través de Vimeo, plataforma donde el público puede acercarse a los 23 minutos de duración de esta producción codirigida por Víctor Rejón Cruz e Irving Serrano.

La cinta fue filmada en blanco y negro y tiene como protagonistas a los propios clavadistas de La Quebrada, quienes se ganan la vida lanzándose al mar desde alturas de hasta 30 metros como parte del espectáculo que ofrecen a turistas y visitantes en uno de los sitios más representativos de Acapulco.

A lo largo del cortometraje, las voces de mujeres y hombres que se involucran desde temprana edad en esta actividad permiten conocer sus motivaciones, experiencias y las circunstancias que enfrentan dentro y fuera de La Quebrada.

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Más allá de mostrar los espectaculares saltos al mar, la producción busca presentar la dimensión humana de una tradición vinculada con la identidad turística y cultural del puerto de Guerrero.