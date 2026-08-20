FMF anuncia nuevo modelo deportivo del futbol mexicano: qué pasará con Liga Expansión y el ascenso a Liga MX

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó un nuevo modelo deportivo que modificará la estructura del balompié nacional y buscará crear una mayor conexión entre las diferentes categorías profesionales.

El proyecto, aprobado por las asambleas de la FMF y la Liga MX, tendrá una implementación gradual a partir de 2027 y plantea una reorganización del sistema competitivo para fortalecer el desarrollo de clubes y jugadores.

El cambio principal será la creación de una nueva pirámide deportiva, donde la Liga Expansión MX se colocará como la categoría principal de desarrollo, seguida por la Liga Premier y la Liga TDP, mientras que el Sector Amateur continuará como la base de formación.

¿Cómo quedará la nueva pirámide del futbol mexicano?

La estructura propuesta quedará organizada de la siguiente manera:

1. Liga Expansión MX Será el nivel superior dentro del nuevo modelo de desarrollo deportivo.

2. Liga Premier Funcionará como una categoría de formación y competencia para clubes que busquen consolidarse.

3. Liga TDP Continuará como una plataforma para impulsar jóvenes talentos.

4. Sector Amateur Mantendrá su papel como semillero del futbol mexicano.

La FMF explicó que cada división conservará su identidad, pero trabajará bajo una estructura más coordinada.

La Federación Mexicana de Futbol presenta su Nuevo Modelo Deportivo. ⚽ pic.twitter.com/nEulKhkr9d — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 20, 2026

¿Habrá ascenso a la Liga MX?

Uno de los temas más importantes del anuncio fue el futuro del ascenso a Primera División.

Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, señaló que el ingreso a la máxima categoría dependerá del cumplimiento de criterios establecidos por la Federación.

El directivo mencionó que casos como el de Atlante muestran que los clubes deberán cumplir requisitos deportivos, administrativos, financieros y de infraestructura para aspirar a llegar a Liga MX.

Por ahora, el modelo no contempla un ascenso automático tradicional, aunque la FMF dejó abierta la posibilidad de analizar nuevos mecanismos cuando exista una mayor centralización de derechos de transmisión.

Nuevos torneos y mayor conexión entre categorías

El nuevo sistema contempla diferentes herramientas para acercar a los clubes de todas las divisiones:

Torneos de Copa entre categorías.

Competencias conjuntas.

Mayor presencia de filiales de equipos de Liga MX.

Inversión en infraestructura.

Desarrollo de academias certificadas.

Procesos de formación más estandarizados.

El objetivo es generar una ruta más clara para los futbolistas que buscan llegar a la Primera División y a las Selecciones Nacionales.

FMF implementará nuevas licencias para clubes

Otro de los cambios importantes será un sistema progresivo de licenciamiento.

Los equipos deberán cumplir estándares relacionados con:

Aspectos deportivos.

Administración.

Finanzas.

Seguridad.

Infraestructura.

Desarrollo comercial.

La Federación aseguró que los requisitos estarán adaptados a la realidad de cada categoría, buscando elevar la profesionalización de los clubes.

Más ciudades con futbol profesional en México

La FMF también destacó que uno de los objetivos será aumentar la presencia del futbol profesional en todo el país.

Actualmente, 101 de las 131 ciudades mexicanas con más de 100 mil habitantes cuentan con algún equipo profesional, lo que representa una cobertura aproximada del 77.1%.

El nuevo modelo pretende llevar clubes profesionales a más regiones y fortalecer la presencia del deporte en las 32 entidades federativas.

Un cambio que comenzará a construirse desde 2026

La transformación no será inmediata. Durante 2026 y 2027 la FMF realizará mesas de trabajo con representantes de Liga Expansión MX, Liga Premier, Liga TDP, jugadores y otros sectores involucrados.

La Federación busca crear un ecosistema más competitivo y ordenado, aunque reconoció que el proceso implicará ajustes importantes dentro del futbol mexicano.

El nuevo modelo marcará una nueva etapa para el balompié nacional, con la Liga Expansión MX como pieza central de una estructura diseñada para formar talento y fortalecer instituciones.