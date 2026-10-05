Hopelchén se queda sin Rodada del Terror este 2026

Una de las actividades que se había convertido en tradición durante las celebraciones de Día de Muertos en Hopelchén no se realizará este año. La agrupación “Monster Delicacies” anunció que hará una pausa en la organización de la Rodada del Terror, evento que en sus últimas ediciones logró reunir a cientos de participantes y espectadores.

La noticia sorprendió a los cheneros que esperaban nuevamente el recorrido de motociclistas disfrazados y vehículos decorados por las principales calles de la ciudad, en una noche que había logrado posicionarse como una de las actividades más llamativas de la temporada.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los organizadores explicaron que detrás de la rodada existen semanas de preparación, gastos, permisos, coordinación y búsqueda de apoyos, responsabilidades que aumentaron conforme el evento fue creciendo.

“Monster Delicacies” señaló que actualmente no cuenta con las condiciones ni con suficientes organizadores para asumir nuevamente un evento de esa magnitud, por lo que decidió hacer una pausa durante 2026.

La agrupación evitó responsabilizar a personas o instituciones por la decisión y aclaró que no busca generar polémica.

La Rodada del Terror comenzó como una iniciativa pequeña, pero con el paso de los años consiguió involucrar a buena parte de Hopelchén. Motociclistas, familias, comercios, escuelas y diferentes instituciones se sumaban al recorrido mediante disfraces, decoración de vehículos, premios y apoyo logístico.

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El crecimiento también significó una mayor responsabilidad para quienes estaban detrás de su realización, desde garantizar la organización del recorrido hasta gestionar los permisos y recursos necesarios.

Dejan abierta la posibilidad

Aunque “Monster Delicacies” no encabezará la rodada este año, la posibilidad de realizarla todavía no está completamente cerrada.

Los integrantes de la agrupación invitaron a otros ciudadanos o colectivos interesados a tomar la iniciativa y ofrecieron compartir su experiencia y brindar apoyo para que la tradición pueda continuar.

“Si alguien más quiere tomar la iniciativa y organizarla, adelante. Nosotros podemos apoyarles en todo lo que necesiten”, expresaron.

El anuncio provocó diferentes reacciones entre habitantes de Hopelchén. Mientras algunos agradecieron a los organizadores por los años dedicados al evento y mostraron comprensión ante la decisión, otros lamentaron que una de las actividades más esperadas de Día de Muertos quede, por ahora, fuera de la agenda de 2026.

La última posibilidad está ahora en manos de quienes decidan tomar la estafeta: Monster Delicacies hace una pausa, pero deja abierta la puerta para que la Rodada del Terror vuelva a recorrer las calles de Hopelchén este mismo año bajo una nueva organización.