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Detienen a presunto líder criminal ligado a extorsiones contra taxistas de Cancún

La Fiscalía General del Estado relacionó a Sergio “N”, alias “el 19”, con presuntas extorsiones contra 26 taxistas de Cancún, a quienes supuestamente exigía 300 pesos semanales para permitirles trabajar.

Por Gabriel Alcocer

5 de oct de 2026

2 min

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Sergio “N” fue detenido junto con otros tres presuntos integrantes de su grupo criminal durante un operativo realizado en la carretera Puerto Morelos-Playa del Carmen
Sergio “N” fue detenido junto con otros tres presuntos integrantes de su grupo criminal durante un operativo realizado en la carretera Puerto Morelos-Playa del Carmen / Especial

El presunto encargado de una célula criminal que operaba en Puerto Morelos fue relacionado también con extorsiones a taxistas de Cancún, a quienes les exigía 300 pesos semanales para permitirles trabajar, pues de lo contrario serían ejecutados.

Después de su detención en un operativo en la carretera Puerto Morelos-Playa del Carmen, la Fiscalía General del Estado (FGE) proporcionó avances de las investigaciones contra el presunto líder de un grupo delictivo, identificado como Sergio “N”, alias “el 19”.

Los detenidos Pablo Eduardo “N”, Rolando “N” y Maikel “N” acudieron a las instalaciones del sindicato para exigir “derecho de piso”

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El detenido fue relacionado por lo pronto con extorsiones a 26 taxistas que laboran en el municipio de Benito Juárez, a quienes les exigía 300 pesos semanales para dejarlos trabajar, en una cuota que venía cobrándoles desde el mes de octubre de 2025.

De acuerdo a las investigaciones, los taxistas que se negaban a pagar, eran privados de su libertad y golpeados con una tabla, para amenazarlos de muerte y con esto cumplieran con la cuota de derecho de piso.

Sergio “N”, quien es considerado por la FGE como un objetivo prioritario del atlas delictivo del estado, fue capturado la semana pasada, junto con tres integrantes de su grupo criminal, identificados como Jesús del Carmen “N”, alias el 20; Ana Cristina “N” y Nayeli Fernanda “N”, originarios de Tabasco.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Alberto “N” y Juan Luis “N”

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La detención fue realizada en la carretera Puerto Morelos-Playa del Carmen, cuando circulaban en una camioneta, la cual interceptaron los agentes de la FGE, en un operativo que paralizó momentáneamente la circulación vehicular y causó alarma entre conductores que se encontraban por la zona.

Al momento de su captura, tenían dos armas de fuego, dosis de diferentes narcóticos y fueron relacionados con extorsiones en establecimientos de la zona de playas de Puerto Morelos.

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