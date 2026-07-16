Ascenso y descenso desaparecen de la Liga MX; así quedó el nuevo reglamento

A unas horas del arranque del Apertura 2026, la Liga MX publicó su Reglamento de Competencia, en el que hizo oficial la eliminación del ascenso y descenso para la temporada 2026-2027. Con esta modificación, los clubes de la Liga de Expansión ya no podrán acceder deportivamente a la Primera División, mientras que los equipos del máximo circuito tampoco perderán la categoría.

La medida formaliza una situación que se mantenía desde 2020, cuando el sistema de ascensos quedó suspendido durante la pandemia de COVID-19.

El nuevo reglamento elimina cualquier posibilidad de subir o bajar de categoría

Dentro del Capítulo V del Reglamento de Competencia, en el apartado correspondiente a la Tabla de Cociente, la Liga MX establece que la decisión fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El documento señala que, a partir de la temporada 2026-2027, los clubes de Liga MX no descenderán a la Liga de Expansión, mientras que los equipos de esta última división tampoco podrán obtener el ascenso al máximo circuito.

La tabla de cociente seguirá vigente, pero solo como estadística

Aunque la tabla de cociente permanecerá dentro del reglamento, dejará de tener consecuencias deportivas y económicas. A partir de ahora únicamente servirá con fines estadísticos, por lo que también desaparecen las multas que anteriormente recibían los tres equipos con peor promedio.

La clasificación continuará calculándose con los resultados de los seis torneos más recientes, además de los campeonatos que se disputen durante la presente temporada.

Atlante regresó a Primera División sin ascenso deportivo

El caso más reciente fue el de Atlante, que volvió a la Primera División tras adquirir la plaza del desaparecido Mazatlán FC y no mediante el sistema de ascenso deportivo.

Aunque el club azulgrana contaba con la certificación necesaria para competir en la Liga MX, el mecanismo de ascenso permanecía detenido debido a que el resto de los equipos de la Liga de Expansión no cumplían con todos los requisitos establecidos por la FMF.

La decisión marca una nueva etapa para el futbol mexicano

Con la publicación del nuevo reglamento, la Liga MX oficializa un modelo sin movilidad deportiva entre categorías para la temporada 2026-2027, consolidando un esquema que ya operaba desde hace varios años y que ahora queda establecido de manera expresa en las normas de competencia.