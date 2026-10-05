Rusia descarta por ahora peste neumónica tras muerte de trabajadora de laboratorio en Siberia

Las autoridades sanitarias de Rusia intentaron contener este lunes 5 de octubre la preocupación por la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste y otras enfermedades infecciosas en Siberia, al asegurar que las pruebas realizadas no detectaron el patógeno causante de la peste.

La mujer, identificada por medios locales como Daria Shipilova, de 28 años, trabajaba en el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk y falleció después de desarrollar una neumonía cuya causa todavía no ha sido determinada.

Rospotrebnadzor, el organismo ruso encargado de la vigilancia sanitaria, informó que los análisis realizados no encontraron microorganismos relacionados con las actividades profesionales de la trabajadora y aseguró que la situación epidemiológica se mantiene estable.

¿Murió por peste neumónica la trabajadora del laboratorio?

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial de que la muerte haya sido causada por peste neumónica.

Una comisión de especialistas estableció como diagnóstico una “neumonía de etiología no determinada”. Las autoridades también negaron que exista registro de un accidente con patógenos peligrosos dentro del instituto.

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La alarma comenzó después de reportes de medios independientes que señalaron que la técnica habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material relacionado con la bacteria Yersinia pestis. Esa versión, sin embargo, no ha sido confirmada por las autoridades rusas.

Hospitales aplican restricciones mientras se investigan los hechos

El hospital de Shelejov donde fue atendida la trabajadora quedó sujeto a medidas de cuarentena y suspendió temporalmente ingresos y altas, mientras que las consultas externas continuaron operando.

Alrededor de 200 personas que tuvieron contacto con la paciente permanecen bajo vigilancia médica. Hasta este lunes no se habían reportado síntomas compatibles ni pruebas positivas entre ellas.

Las autoridades regionales también activaron medidas antiepidémicas y prepararon protocolos de contingencia.

Men in hazmat suits have reportedly been seen on the streets of Shelekhov in Siberia, as fears grow over a possible plague outbreak. The town's hospital is in quarantine, and pharmacies are said to have run out of antibiotics. Russia still will not confirm what killed lab technician Darya Shipilova. The people of Shelekhov clearly do not believe the Kremlin. — British Intel (@TheBritishIntel) October 5, 2026

Unión Europea sigue de cerca posible riesgo sanitario

La Comisión Europea informó que mantiene seguimiento cercano de la situación y contacto con organismos especializados ante la incertidumbre sobre el origen de la neumonía.

Bruselas señaló que para evaluar cualquier posible riesgo transfronterizo resulta necesario contar con información epidemiológica y de laboratorio oportuna y verificable.

Por ahora, Rusia no ha declarado un brote de peste neumónica. Las investigaciones continúan para establecer qué provocó la enfermedad y muerte de la trabajadora.

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