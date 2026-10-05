Prestadores náuticos de Playa del Carmen buscan créditos ante caída del turismo

Al desplomarse las operaciones acuáticas en Playa del Carmen, la asociación de prestadores de servicios turísticos “Mar Caribe” que aglutina a 50 embarcaciones ha iniciado los trámites para la obtención de créditos desde 20 a 500 mil pesos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) recursos que serían utilizados para el mantenimiento de las lanchas que han sufrido daños por los constantes recales de sargazo, informó José Gómez Burgos, presidente de esa agrupación.

Por su parte Santos Lorenzo Cat Chan, representante legal de la asociación de lancheros Playa del Carmen, relató que 14 embarcaciones están detenidas por falta de operaciones al caer el flujo del turismo.

Noticia Destacada Más de 2 mil trabajadores pierden su empleo en la Quinta Avenida de Playa del Carmen durante 2026

No habíamos pasado por una etapa crítica como en otros años, el turismo de estadounidense que viene por el buceo se cayó, y esto no solo afecta a un grupo, sino a toda la población de Playa del Carmen porque la economía es circular, comentó el buzo Oscar Lara.

Las actividades están paralizadas porque no hay turismo, se cayó, el turismo extranjero de llegar a Playa del Carmen, principalmente se colapsaron los mercados emisores más fuertes como Estados Unidos y Canadá, incluso el turismo nacional también bajó la afluencia, agregó.

No podemos darle mantenimiento a las embarcaciones porque no hay dinero, los compañeros que tenían sus ahorros se han diluido al no tener ingresos este año, ahora buscamos hacemos la gestión de créditos ante las autoridades de la Sagarpa para paliar gastos, comentó Gómez Burgos.