Tigres anuncia llegada de Vucetich y salida de Torrado tras semanas de búsqueda

Después de varias semanas de incertidumbre en el banquillo, Tigres encontró finalmente a su nuevo entrenador para el Apertura 2026. La directiva universitaria llegó a un acuerdo con Víctor Manuel Vucetich, quien vuelve a la institución para tomar las riendas del equipo.

El movimiento también trajo cambios importantes en la estructura deportiva del club, ya que Gerardo Torrado dejó su cargo como director deportivo después de permanecer al frente del área desde mediados de 2024.

La llegada del llamado Rey Midas sorprendió debido a que el estratega apareció como una alternativa de último momento luego de que otras opciones consideradas por la dirigencia no lograran concretarse.

Comunicado Oficial, Víctor Manuel Vucetich. pic.twitter.com/1kjYeMytKn — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 20, 2026

Vucetich vuelve al futbol regiomontano

La confirmación del acuerdo se dio durante la madrugada del jueves, luego de una reunión entre Víctor Manuel Vucetich y los principales directivos del conjunto de la UANL.

El encuentro se realizó en San Pedro Garza García y tuvo una duración superior a tres horas. Al finalizar, ambas partes alcanzaron un entendimiento para que el entrenador mexicano asuma nuevamente la dirección técnica de los felinos.

Uno de los auxiliares que acompañará a Vucetich será Carlos Barra, quien formará parte del nuevo cuerpo técnico encargado de iniciar esta etapa en Tigres.

El entrenador conoce ampliamente el entorno del futbol regiomontano. Además de su trayectoria con distintos clubes mexicanos, ya tuvo una etapa previa con Tigres durante las temporadas 1995-96 y 1999-00.

Un técnico con historia en Nuevo León

Aunque gran parte de su reconocimiento en Monterrey llegó por sus logros con Rayados, donde consiguió múltiples campeonatos, ahora Vucetich tendrá el reto de devolver protagonismo a un equipo que busca mantenerse como uno de los referentes de la Liga MX.

La directiva felina apuesta por la experiencia del estratega mexicano para construir un proyecto competitivo y aprovechar su conocimiento del futbol nacional.

El anuncio oficial del nuevo entrenador estaba previsto para realizarse durante la mañana del jueves, confirmando así el regreso del técnico a una institución donde ya dejó antecedentes.

Gerardo Torrado deja la dirección deportiva

La llegada de Víctor Manuel Vucetich estuvo acompañada por la salida de Gerardo Torrado, quien quedó fuera de Tigres después de poco más de dos años como responsable del área deportiva.

De acuerdo con los reportes, Torrado no fue convocado a la reunión donde participaron los directivos del club y el nuevo entrenador, situación que generó molestia en el exfutbolista mexicano.

El exseleccionado nacional salió de las instalaciones del Estadio Universitario sin ofrecer declaraciones amplias sobre su salida y únicamente señaló que no tenía comentarios al respecto.

Con esta decisión, Tigres inicia una nueva etapa con movimientos tanto en el banquillo como en su estructura directiva, buscando cambiar el rumbo del equipo para el torneo que está por disputarse.

El reto de Vucetich con Tigres

Ahora, Víctor Manuel Vucetich tendrá la responsabilidad de liderar un plantel con altas expectativas y una afición acostumbrada a competir por títulos.

Su regreso representa una apuesta por la experiencia y el conocimiento del futbol mexicano, mientras que la salida de Gerardo Torrado marca el cierre de una etapa dentro de la organización felina.

El nuevo proyecto de Tigres comenzará con la presión de obtener resultados rápidamente y recuperar el protagonismo que ha caracterizado al club en los últimos años.