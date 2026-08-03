Mauricio Pochettino recibe respaldo de Estados Unidos y continuará hasta 2030

La Selección de Estados Unidos decidió darle continuidad al proyecto encabezado por Mauricio Pochettino y confirmó la renovación del entrenador argentino hasta el año 2030. Con este acuerdo, el estratega tendrá la oportunidad de dirigir al conjunto norteamericano en un segundo proceso mundialista.

La decisión representa un voto de confianza para Pochettino, quien dejó buenas sensaciones durante la Copa del Mundo 2026, donde llevó al equipo hasta los octavos de final antes de quedar eliminado ante Bélgica.

La directiva de U.S. Soccer destacó el trabajo realizado por el técnico sudamericano y aseguró que la extensión permitirá continuar con la construcción de un proyecto enfocado en el crecimiento del futbol estadounidense.

“Mauricio y su equipo creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos. Este nuevo proyecto nos permite construir sobre el progreso de la selección estadounidense y el impulso de U.S. Soccer”, señaló el CEO y secretario general de la federación.

Durante su etapa al frente del combinado estadounidense, Pochettino consiguió resultados destacados, entre ellos una goleada de 5-1 sobre Uruguay y una victoria de 2-0 frente a Panamá. Sin embargo, también enfrentó derrotas importantes, como el tropiezo por 2-0 ante México en un partido de preparación.

Con la renovación hasta 2030, el objetivo de la federación será fortalecer la identidad del equipo, aprovechar la nueva generación de futbolistas y mantener a Estados Unidos como una selección competitiva dentro del panorama internacional.

Así fue el camino de Estados Unidos con Pochettino en el Mundial 2026

El entrenador argentino debutó en la Copa del Mundo con un balance positivo durante la fase inicial, aunque el equipo no logró avanzar hasta las últimas rondas del torneo.

En la fase de grupos, Estados Unidos inició con una victoria contundente de 4-1 ante Paraguay, posteriormente derrotó 2-0 a Australia, pero cerró esta etapa con una derrota de 2-3 frente a Turquía.

En los dieciseisavos de final, el conjunto norteamericano superó 2-0 a Bosnia y Herzegovina, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda y mantenerse con vida en la competición.

Finalmente, en los octavos de final, Estados Unidos se enfrentó a Bélgica y quedó eliminado tras caer por marcador de 4-1, terminando su participación mundialista.

Con la mira puesta en el futuro, Mauricio Pochettino tendrá ahora la misión de preparar al equipo para los próximos compromisos internacionales y llevar a la selección estadounidense a competir por objetivos más ambiciosos en el Mundial 2030.